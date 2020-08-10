США відновили видачу віз українським студентам

Слідом за дозволом в'їжджати в Сполучені Штати Америки студентам з європейських країн , у яких вже є візи, була відновлена видача американських віз українським студентам. Про це повідомляє посольство США в Україні, передають Українські Новини.

Видача віз раніше була припинена в зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Посольство США в Україні відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі — тільки для студентів. Ми відновимо надання послуг з отримання інших типів віз як тільки у нас з'явиться така можливість", — сказано в заяві посольства США.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, США одна з 39 країн, в'їзд в які дозволено всім українцям, у тому числі з туристичною метою. Обмеження введено для тих, хто протягом останніх 14 днів перебував, в тому числі транзитом, на території будь-якої з 26 країн членів Шенгенської угоди, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Китаю чи Ірану.

Як повідомляли Українські новини, на західному кордоні України утворилися величезні черги.

Також Україна закрила кордон з Кримом до 30 серпня.