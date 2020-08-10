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10 серпня 2020, понеділок, 13:55 8
Суспільство 2020-08-10T15:45:01+03:00
Українські Новини
США відновили видачу віз українським студентам

США відновили видачу віз українським студентам

Александр Савич
Студент, віза до США, Візит, Віза, Пандемія коронавірусу
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Фото: volynnews.com
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Фото: volynnews.com

Слідом за дозволом в'їжджати в Сполучені Штати Америки студентам з європейських країн, у яких вже є візи, була відновлена видача американських віз українським студентам.  Про це повідомляє посольство США в Україні, передають Українські Новини.

Видача віз раніше була припинена в зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Посольство США в Україні відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі — тільки для студентів. Ми відновимо надання послуг з отримання інших типів віз як тільки у нас з'явиться така можливість", — сказано в заяві посольства США. 

За інформацією Міністерства закордонних справ України, США одна з 39 країн, в'їзд в які дозволено всім українцям, у тому числі з туристичною метою. Обмеження введено для тих, хто протягом останніх 14 днів перебував, в тому числі транзитом, на території будь-якої з 26 країн членів Шенгенської угоди, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, Китаю чи Ірану.

Як повідомляли Українські новини, на західному кордоні України утворилися величезні черги.

Також Україна закрила кордон з Кримом до 30 серпня.

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