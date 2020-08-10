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10 серпня 2020, понеділок, 16:31 13
Медицина 2020-08-10T17:38:03+03:00
Українські Новини
Греція потрапила в "червону зону" з розповсюдження COVID-19

Греція потрапила в "червону зону" з розповсюдження COVID-19

Кира Молчанова
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні
Греція. Фото: pixabay
Греція. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я віднесло Грецію, де ввели додатковий збір з туристів за медпослуги, до країн "червоної зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українськi Новини.

Станом на 10 серпня Греція внесена в список країн "червоної зони", водночас як станом на 31 липня вона була включена в "зелену зону".

Усього в список країн "червоної зони" внесено 105 держав, щодо 15 з них немає даних про поширення коронавірусу.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів Болгарія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Мальдіви, США, Північна Македонія, Сербія, Іран, Танзанія, Ірак, а також Росія, Китай, Кіпр, Франція, Польща, Іспанія, Молдова, Ізраїль.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Туніс, Білорусь, Туреччина, Словенія, Єгипет, Коморські острови, Пакистан, Алжир, Італія, Грузія, Латвія.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 38,1, відсоток приросту - 15,4% .

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 серпня введені нові критерії розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

До "червоної зони" будуть відноситися держави, в яких кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за останні 14 днів перевищує такий показник на території України, або відсоток приросту кількості хворих за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становитиме понад 30% .

9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість смертей від захворювання - на 25 до 1 922 в порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилося на 15,9%, кількість нових летальних випадків - зросла на 38,9%.

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