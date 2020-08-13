Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання

Тоді як з 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню, військовий ЗСУ з окремого розвідувального батальйону загинув на Донеччині. Боєць зазнав фатального кульового поранення в результаті необережного поводження зі зброєю. Трагедія сталася в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це 12 серпня повідомили в ОТУ "Північ" на сторінці в Facebook.

Наголошується, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

"Обставини і причини смерті з'ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", — сказано у публікації.

Також командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким померлого розвідника.

Де саме сталася трагедія й ім'я загиблого воїна в повідомленні не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже в його перші години.

Прессекретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є учасником конфлікту.

Міністерство оборони повідомило, що режим припинення вогню, зокрема, передбачає заборону використання безпілотників і здійснення розвідувальних дій.