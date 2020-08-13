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13 серпня 2020, четвер, 08:48 8
Силові структури 2020-08-13T09:15:01+03:00
Українські Новини
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання

Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання

Надежда Комендантова
Донбас, смерть військового, Вогнепальне поранення, Розвідник, зона оос
Донбас. Фото: nbnews.com.ua
Донбас. Фото: nbnews.com.ua

Тоді як з 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню, військовий ЗСУ з окремого розвідувального батальйону загинув на Донеччині. Боєць зазнав фатального кульового поранення в результаті необережного поводження зі зброєю. Трагедія сталася в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це 12 серпня повідомили в ОТУ "Північ" на сторінці в Facebook.

Наголошується, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

"Обставини і причини смерті з'ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", — сказано у публікації.

Також командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким померлого розвідника.

Де саме сталася трагедія й ім'я загиблого воїна в повідомленні не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже в його перші години.

Прессекретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є учасником конфлікту.

Міністерство оборони повідомило, що режим припинення вогню, зокрема, передбачає заборону використання безпілотників і здійснення розвідувальних дій.

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