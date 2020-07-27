підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 16:23 20
Силові структури 2020-07-27T19:00:04+03:00
Українські Новини
Росія відмовилася гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Росія відмовилася гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Кира Молчанова
війна на Донбасі, українсько-російські відносини, режим припинення вогню на Донбасі
Військові. Фото: Facebook/ООС
Військові. Фото: Facebook/ООС

В той час, як українських військовослужбовців будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, якщо порушать режим "тиші", Росія відмовилася виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не вважає себе учасником конфлікту.

Про це заяивив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.

"Росія не може виступати як гарант дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є учасником цього конфлікту, сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи може Москва дати гарантії дотримання безстрокового перемир'я", - йдеться в ньому.

Зазначено, що Пєсков назвав перемир'я суттєвим кроком у бік зміцнення взаємної довіри і розрядки напруженості на лінії зіткнення.

Підкреслено, що домовленості про безстрокове перемир'я на Донбасі, які набрали чинності в понеділок, є важливим кроком на шляху до розрядки напруженості, але важливо, щоб вони повністю дотримувалися обома сторонами конфлікту.

"На рівні "нормандського формату" (закріплення цієї домовленості) - це одна справа, а які-небудь гарантії з боку Росії, в цьому випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", - пояснив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Володимир Зеленський обговорив з Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Більше новин про: війна на Донбасі українсько-російські відносини режим припинення вогню на Донбасі

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
У Харкові четверо комунальників на смерть отруїлися газом в колекторі 18:42
"Екополіс ХТЗ" підписав меморандум із глобальним оператором індустріальних і технопарків 18:22
Архієпископ ПЦУ оголосив Зеленського зрадником через режим припинення вогню на Донбасі 18:07
Пожежа на Хрещатику. Фото: ДСНС Києва
У центрі Києва горіла адмінбудівля: Хрещатик затягло димом 17:57
Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ 17:44
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok