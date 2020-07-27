Росія відмовилася гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

В той час, як українських військовослужбовців будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, якщо порушать режим "тиші", Росія відмовилася виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не вважає себе учасником конфлікту.

Про це заяивив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.

"Росія не може виступати як гарант дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є учасником цього конфлікту, сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи може Москва дати гарантії дотримання безстрокового перемир'я", - йдеться в ньому.

Зазначено, що Пєсков назвав перемир'я суттєвим кроком у бік зміцнення взаємної довіри і розрядки напруженості на лінії зіткнення.

Підкреслено, що домовленості про безстрокове перемир'я на Донбасі, які набрали чинності в понеділок, є важливим кроком на шляху до розрядки напруженості, але важливо, щоб вони повністю дотримувалися обома сторонами конфлікту.

"На рівні "нормандського формату" (закріплення цієї домовленості) - це одна справа, а які-небудь гарантії з боку Росії, в цьому випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", - пояснив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Володимир Зеленський обговорив з Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.