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12 серпня 2020, середа, 14:35 10
Європа 2020-08-12T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині фіксують нові спалахи коронавірусу

У Німеччині фіксують нові спалахи коронавірусу

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Європі, Коронавірус в Німеччині
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

У Німеччині вже декілька тижнів продовжує зростати кількість нових випадків захворювання на коронавірсуну інфекцію Covid-19 після того, як в країні оголосили початок другої хвилі коронавірусу. Щодня в Німеччині фіксують понад 1000 нових випадків. Про це повідомляє видання CNN.

Так, згідно з даними центрального центру з профілактики захворювань, Інституту Роберта Коха, щоденні коронавірусні показники в Німеччині знову зросли до понад 1000. За минулу добу в країні зафіксували 1226 нових випадків, днем ​​раніше їх було 966.

У Німеччині також почали робити безкоштовні тести для всіх, хто в'їжджає в країну.

Німецький уряд закликає громадян суворо дотримуватися правил соціальної дистанції, носіння масок і дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Як повідомляли Українські Новини, вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи.

Крім того, в Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірус.

Тим часом через епідемію коронавірусу в Україні українців поки не пускають до Німеччини по "безвізу". 

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