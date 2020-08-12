У Німеччині фіксують нові спалахи коронавірусу

У Німеччині вже декілька тижнів продовжує зростати кількість нових випадків захворювання на коронавірсуну інфекцію Covid-19 після того, як в країні оголосили початок другої хвилі коронавірусу. Щодня в Німеччині фіксують понад 1000 нових випадків. Про це повідомляє видання CNN. Так, згідно з даними центрального центру з профілактики захворювань, Інституту Роберта Коха, щоденні коронавірусні показники в Німеччині знову зросли до понад 1000. За минулу добу в країні зафіксували 1226 нових випадків, днем раніше їх було 966. У Німеччині також почали робити безкоштовні тести для всіх, хто в'їжджає в країну. Німецький уряд закликає громадян суворо дотримуватися правил соціальної дистанції, носіння масок і дотримання санітарно-гігієнічних норм. Як повідомляли Українські Новини, вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи. Крім того, в Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірус. Тим часом через епідемію коронавірусу в Україні українців поки не пускають до Німеччини по "безвізу".