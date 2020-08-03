У Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірусу

У Нідерландах, де раніше посилили карантин в двох великих містах, в Гаазі понад півтори тисячі людей вийшли на мітинги проти продовження і усидения карантину. Незважаючи на такий крок, акції протесту пройшли досить спокійно, з дотриманням дистанції. Про це повідомляє РБК з посиланням на NOS.

Як повідомляється, мітинг в парку Малівельд проти карантину проходив мирно. Однак деякі присутні явно порушували соціальну дистанцію в 1,5 метра.

Мирна акція була присвячена "безумству", яке, на їхню думку, твориться навколо захворювання і обмеження прав і свобод громадян.

Поліція час від часу зверталася до організаторів з проханням нагадувати учасникам про обов'язкові заходи безпеки.

Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020

У той же час, 1 серпня в Берліні тисячі протестуючих, без дотримання дистанції вийшли на акцію протесту проти продовження карантину, не дотримуючись дистанцію. Правоохоронці закликали мітингувальників солюдать дистанцію і надягати маски, однак деякі з протестуючих вигукували "Ми друга хвиля" і "Опір!", А також стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавируса", повідомляє видання Tagesspiegel.

Співробітники поліції через гучномовці нагадували присутнім про обов'язок носити маску і дотримуватися дистанції, проте протестуючі їх ігнорували.

За даними поліції, в марші взяли участь близько 15 тисяч осіб.

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