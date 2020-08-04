У Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні

Німеччина, яка раніше заявляла про те, що зможе уникнути другої хвилі коронавірусу, заявила про її старт. Про це анонсувала німецька медична асоціація Marburger Bund."Ми вже знаходимося в другому, менш стрімкому злеті", - заявила голова асоціації Сюзанна Йона. Однак, за її словами, нинішню ситуацію не порівняти з березнем і квітнем, хоча число нових випадків інфекції і збільшується. "Існує небезпека, що через брак дисципліни і прагнення до нормальності ми втратимо успіхи, досягнуті в Німеччині", - зазначила Йона. Глава медичної асоціації порівняла маску з введенням вимоги ременя безпеки в автомобілі, проти якого свого часу також був сильний опір. "Як ремінь рятує життя, так і маски рятують життя", - сказала глава асоціації. За її словами, лікарні зараз готові прийняти нову хвилю пацієнтів з коронавірусом, але ціною цього буде поступове скорочення наявних місць для інших хворих. За офіційною статистикою, в Німеччині зараз вільні 12,2 тис. З 21 тис. Ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Тільки 270 з них зайняті хворими з COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, Німеччина остаточно скасувала прикордонний контроль в червні. Крім того, вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи.