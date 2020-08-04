У Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні

Німеччина, яка раніше заявляла про те, що зможе уникнути другої хвилі коронавірусу , заявила

про її старт. Про це анонсувала німецька медична асоціація Marburger Bund.



"Ми вже знаходимося в другому, менш стрімкому злеті", - заявила голова асоціації Сюзанна

Йона.



Однак, за її словами, нинішню ситуацію не порівняти з березнем і квітнем, хоча число

нових випадків інфекції і збільшується.

"Існує небезпека, що через брак дисципліни і прагнення до нормальності ми втратимо успіхи,

досягнуті в Німеччині", - зазначила Йона.

Глава медичної асоціації порівняла маску з введенням вимоги ременя безпеки в автомобілі,

проти якого свого часу також був сильний опір. "Як ремінь рятує життя, так і маски рятують

життя", - сказала глава асоціації.