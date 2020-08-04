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04 серпня 2020, вівторок, 13:57 15
Європа 2020-08-04T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні

У Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні

Елизавета Кесельман
Німеччина, Пандемія, коронавірус у світі, відкриття шкіл
Германия. Фото: pixabay
Германия. Фото: pixabay

Німеччина, яка раніше заявляла про те, що зможе уникнути другої хвилі коронавірусу, заявила

про її старт. Про це анонсувала німецька медична асоціація Marburger Bund.

"Ми вже знаходимося в другому, менш стрімкому злеті", - заявила голова асоціації Сюзанна
Йона.

Однак, за її словами, нинішню ситуацію не порівняти з березнем і квітнем, хоча число
нових випадків інфекції і збільшується. 

"Існує небезпека, що через брак дисципліни і прагнення до нормальності ми втратимо успіхи, 
досягнуті в Німеччині", - зазначила Йона.
Глава медичної асоціації порівняла маску з введенням вимоги ременя безпеки в автомобілі, 
проти якого свого часу також був сильний опір. "Як ремінь рятує життя, так і маски рятують 
життя", - сказала глава асоціації.
За її словами, лікарні зараз готові прийняти нову хвилю пацієнтів з коронавірусом, але ціною 
цього буде поступове скорочення наявних місць для інших хворих. За офіційною статистикою, в 
Німеччині зараз вільні 12,2 тис. З 21 тис. Ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Тільки 
270 з них зайняті хворими з COVID-19.
Як повідомляли Українські Новини, Німеччина остаточно скасувала прикордонний контроль в червні.

Крім того, вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи.
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