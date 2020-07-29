підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 12:30 12
Суспільство 2020-07-29T13:45:02+03:00
Українські Новини
Українців поки не пускають до Німеччини за "безвізом"

Українців поки не пускають до Німеччини за "безвізом"

Кира Молчанова
Посольство, Карантин, Німеччина, Безвізовий режим, Безвіз, Карантин в Німмеччині
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

В Німеччині, де коронавірус знайшли в українських заробітчан на одній з ферм, попередили, що через карантинні обмеження країн Євросоюзу потрапити в країну можна тільки по виду на проживання або візі, а "безвізові" поїздки з біометричним паспортом поки неможливі.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Німеччині.

Відомство зробило таку заяву у відповідь на поширення в соцмережах інформації про те, що українці можуть поїхати у ФРН та інші країни ЄС тільки за наявності біометричного паспорта.

"Враховуючи введені в ЄС епідеміологічні обмеження поки громадяни України не мають права в'їжджати на територію Німеччини в рамках безвізового режиму з туристичною, приватної чи ділової метою", - повідомили в посольстві.

Там уточнили, що громадяни України можуть потрапити на територію країн ЄС тільки при наявності посвідки на проживання в країнах ЄС або візи відповідного типу, що має юридичну силу виду на проживання.

Крім того, проїхати можна буде за наявності надзвичайних обставин (лікування, догляд за хворими близькими, смерть близьких), у випадках возз'єднання сімей, навчання, лікування від важких, в першу чергу, онкологічних захворювань. Однак для цього потрібно пред'явити відповідні офіційні документи.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині фіксуються нові спалахи коронавірусу, в аеропортах іноземці зобов'язані проходити тести на коронавірус, окрім туристів з країн з низьким рівнем ризику.

Тим часом Володимир Зеленський ввів безвізовий режим для китайських туристів, а також для ще 6 держав – Нової Зеландії, Австралії, Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії та Оману.

Більше новин про: Посольство Карантин Німеччина Безвізовий режим Безвіз Карантин в Німмеччині

Через спалах коронавірусу в Баварії підняли штрафи...
США закликає Росію припинити незаконну окупацію Кр...
МОЗ оновив список країн "червоної зони" — до нього...
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів...
Держборг в червні збільшився на 3,5% до $85 млрд
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
Новини
ГО "Захистимо Протасів Яр" заявило про зупинку незаконної забудови Протасового Яру 14:19
Зеленський узурпував право жителів Сєвєродонецька та Лисичанська вибирати собі владу, - ОПЗЖ 14:19
Американська торговельна палата обурена порушенням прав іноземних інвесторів в Україні 14:13
Суркіс привітав Луческу з 75 -річчям і похвалив за "призову вітрину" "Шахтаря" 13:59
У мерії Києва розповіли, як школярі підуть на навчання з 1 вересня 13:45
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
більше новин
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok