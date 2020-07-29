Українців поки не пускають до Німеччини за "безвізом"

В Німеччині, де коронавірус знайшли в українських заробітчан на одній з ферм, попередили, що через карантинні обмеження країн Євросоюзу потрапити в країну можна тільки по виду на проживання або візі, а "безвізові" поїздки з біометричним паспортом поки неможливі.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Німеччині.

Відомство зробило таку заяву у відповідь на поширення в соцмережах інформації про те, що українці можуть поїхати у ФРН та інші країни ЄС тільки за наявності біометричного паспорта.

"Враховуючи введені в ЄС епідеміологічні обмеження поки громадяни України не мають права в'їжджати на територію Німеччини в рамках безвізового режиму з туристичною, приватної чи ділової метою", - повідомили в посольстві.

Там уточнили, що громадяни України можуть потрапити на територію країн ЄС тільки при наявності посвідки на проживання в країнах ЄС або візи відповідного типу, що має юридичну силу виду на проживання.

Крім того, проїхати можна буде за наявності надзвичайних обставин (лікування, догляд за хворими близькими, смерть близьких), у випадках возз'єднання сімей, навчання, лікування від важких, в першу чергу, онкологічних захворювань. Однак для цього потрібно пред'явити відповідні офіційні документи.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині фіксуються нові спалахи коронавірусу, в аеропортах іноземці зобов'язані проходити тести на коронавірус, окрім туристів з країн з низьким рівнем ризику.

Тим часом Володимир Зеленський ввів безвізовий режим для китайських туристів, а також для ще 6 держав – Нової Зеландії, Австралії, Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії та Оману.