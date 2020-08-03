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03 серпня 2020, понеділок, 15:00 16
Європа 2020-08-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи

Вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи

Елизавета Кесельман
Німеччина, Карантин в школах, Коронавірус в Німеччині, відкриття шкіл
Навчальний рік на карантині. Фото: Pixabay
Навчальний рік на карантині. Фото: Pixabay

У Німеччині, де проходять мітинги проти продовження карантину, на півночі країни вперше з початку карантину відкрилися школи. Про це повідомляє DPA.

Першим з німецьких регіонів, які прийняли рішення раніше закінчити канікули, стала земля Мекленбург-Передня Померанія. Відзначається, що в регіоні 152 700 учнів регіону повернуться за парти.

Крім того, з метою мінімізувати ризик зараження, школярів розділили на групи, які не перетинаються, хоча в цих групах були скасовані правила соціального дистанціювання. Маски обов'язкові у всіх приміщеннях шкіл.

Кілька островів в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн також відновлюють заняття в понеділок, а портове місто Гамбург зробить це з четверга.

Школи Берліна і навколишньої землі Бранденбург приєднаються наступного тижня, як і найбільш густонаселений регіон Північний Рейн-Вестфалія.

Як повідомляли Українські Новини, українців поки не пускають по безвізу в Німеччину.

Крім того, через спалах коронавірусу в Баварії підняли штрафи для підприємств до 25 тисяч євро.

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