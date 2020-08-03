Вперше з початку карантину в Німеччині відкрилися школи

У Німеччині, де проходять мітинги проти продовження карантину, на півночі країни вперше з початку карантину відкрилися школи. Про це повідомляє DPA. Першим з німецьких регіонів, які прийняли рішення раніше закінчити канікули, стала земля Мекленбург-Передня Померанія. Відзначається, що в регіоні 152 700 учнів регіону повернуться за парти. Крім того, з метою мінімізувати ризик зараження, школярів розділили на групи, які не перетинаються, хоча в цих групах були скасовані правила соціального дистанціювання. Маски обов'язкові у всіх приміщеннях шкіл. Кілька островів в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн також відновлюють заняття в понеділок, а портове місто Гамбург зробить це з четверга. Школи Берліна і навколишньої землі Бранденбург приєднаються наступного тижня, як і найбільш густонаселений регіон Північний Рейн-Вестфалія. Як повідомляли Українські Новини, українців поки не пускають по безвізу в Німеччину. Крім того, через спалах коронавірусу в Баварії підняли штрафи для підприємств до 25 тисяч євро.