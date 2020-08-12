Кількість нових випадків COVID-19 в Київській області збільшилася в 1,6 раз

11 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Київській області у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 68 осіб до 4 307, померлих - на 1 до 71.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 4 307 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 378 дітей та у 640 медичних працівників. За добу підтверджено 68 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 8 дітей у віці від 1 до 17 років і у 60 дорослих", - сказано в ньому.

8 нових хворих госпіталізовано, інші знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 754 хворих, а на самоізоляції перебувають 3 553.

"За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19", - сказано в повідомленні.

Всього в області видужала 3 021 особа, в тому числі 258 дітей.

Як повідомляли Українськi Новини, тим часом у Києві 11 серпня на коронавірус захворіли 182 особи до 9 869.