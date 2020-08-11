У Київській області 42 нові випадки COVID-19. В якому районі хворіють найбільше

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 10 серпня збільшилася на 42 людини до 4 239, померлих — на 1 до 70 порівняно з попередньою добою

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 4 239 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 370 дітей та у 631 медичного працівника. За добу підтверджено 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 1 дитини у віці 17 років і у 41 дорослого", — сказано в ньому.

4 нових хворих госпіталізовано, інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані й перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 746 хворих, а на самоізоляції — 3 493.

"За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19", — сказано в повідомленні.

Всього в області одужали 2 970 осіб, в тому числі 253 дитини.

Як повідомляли Українськi Новини, 10 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 158 до 83 115, кількість померлих від захворювання — на 29 осіб до 1 951 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 14,9%, кількість нових летальних випадків — на 16%.

Офіс Президента заявляє, що в разі щодобового захворювання на коронаввруск інфекцію COVID-19 більш ніж 2 тис. людей смертність від хвороби збільшиться до 40-50 випадків на день.