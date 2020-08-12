В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль

11 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 1 433 до 84 548, кількість померлих від захворювання — на 19 осіб до 1 970, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 23,8%, а кількість нових летальних випадків — знизилася на 34,5%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 12 серпня в Україні зареєстровано 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 433 нових випадки захворювання, одужали 752 людини, померли 19 осіб.

Таким чином, 11 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 433 проти 752.

Кількість нових випадків захворювання 11 серпня становила 1,7% від загальної кількості хворих на 10 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 12 серпня становила 36 892 особи, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 308), у Києві (9 869) та Рівненської області (7 114).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 3043 випадки;

Волинська область — 4423 випадки;

Дніпропетровська область — 1602 випадки;

Донецька область — 1011 випадків;

Житомирська область — 2215 випадків;

Закарпатська область — 5946 випадків;

Запорізька область — 971 випадок;

Івано-Франківська область — 6039 випадків;

Кіровоградська область — 728 випадків;

м. Київ — 9869 випадків;

Київська область — 4307 випадків;

Львівська область — 11380 випадків;

Луганська область — 160 випадків;

Миколаївська область — 744 випадки;

Одеська область — 4458 випадків;

Полтавська область — 514 випадків;

Рівненська область — 7114 випадків;

Сумська область — 716 випадків;

Тернопільська область — 3413 випадків;

Харківська область — 5169 випадків;

Херсонська область — 276 випадків;

Хмельницька область — 1413 випадків;

Чернівецька область — 6980 випадків;

Черкаська область — 1049 випадків;

Чернігівська область — 1080 випадків.

Як повідомляли "Українські Новини", у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавірусу буде в жовтні-листопаді.