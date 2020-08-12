підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 серпня 2020, середа, 09:27 8
Медицина 2020-08-12T10:00:01+03:00
Українські Новини
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль

В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

11 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 1 433 до 84 548, кількість померлих від захворювання — на 19 осіб до 1 970, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 23,8%, а  кількість нових летальних випадків — знизилася на 34,5%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 12 серпня в Україні зареєстровано 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 433 нових випадки захворювання, одужали 752 людини, померли 19 осіб.

Таким чином, 11 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 433 проти 752.

Кількість нових випадків захворювання 11 серпня становила 1,7% від загальної кількості хворих на 10 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 12 серпня становила 36 892 особи, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 308), у Києві (9 869) та Рівненської області (7 114).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 3043 випадки;
  • Волинська область — 4423 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1602 випадки;
  • Донецька область — 1011 випадків;
  • Житомирська область — 2215 випадків;
  • Закарпатська область — 5946 випадків;
  • Запорізька область — 971 випадок;
  • Івано-Франківська область — 6039 випадків;
  • Кіровоградська область — 728 випадків;
  • м. Київ — 9869 випадків;
  • Київська область — 4307 випадків;
  • Львівська область — 11380 випадків;
  • Луганська область — 160 випадків;
  • Миколаївська область — 744 випадки;
  • Одеська область — 4458 випадків;
  • Полтавська область — 514 випадків;
  • Рівненська область — 7114 випадків;
  • Сумська область — 716 випадків;
  • Тернопільська область — 3413 випадків;
  • Харківська область — 5169 випадків;
  • Херсонська область — 276 випадків;
  • Хмельницька область — 1413 випадків;
  • Чернівецька область — 6980 випадків;
  • Черкаська область — 1049 випадків;
  • Чернігівська область — 1080 випадків.

Як повідомляли "Українські Новини", у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавірусу буде в жовтні-листопаді.

Також Офіс Президента заявляє, що в разі щодобового захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 понад 2 тис. осіб смертність від хвороби збільшиться до 40-50 випадків на день.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу Динаміка COVID-19

Туреччина змінила правила в'їзду туристів і провез...
В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-т...
МОЗ прогнозує другу хвилю коронавірусу в жовтні-ли...
У Київській області 42 нові випадки COVID-19. В як...
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль
Грошова база і маса активно зростають
Новини
Скасування судом рішення про ліквідацію ДАБІ може призвести до хвилі рейдерства, - ЗМІ 10:19
У Білорусі поновлюють доступ до інтернету 09:55
Суддя Вовк, якого НАБУ вчора гучно оголосило в розшук, завив, що перебуває на робочому місці — у суді 09:52
Грошова база і маса активно зростають 09:29
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
До кінця карантину — 20 днів. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok