В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль

11 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 1 433 до 84 548, кількість померлих від захворювання — на 19 осіб до 1 970, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 23,8%, а кількість нових летальних випадків — знизилася на 34,5%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 12 серпня в Україні зареєстровано 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 433 нових випадки захворювання, одужали 752 людини, померли 19 осіб. Таким чином, 11 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 433 проти 752. Кількість нових випадків захворювання 11 серпня становила 1,7% від загальної кількості хворих на 10 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 12 серпня становила 36 892 особи, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 308), у Києві (9 869) та Рівненської області (7 114). Наразі коронавірусну хворобу виявлено: Вінницька область — 3043 випадки; Волинська область — 4423 випадки; Дніпропетровська область — 1602 випадки; Донецька область — 1011 випадків; Житомирська область — 2215 випадків; Закарпатська область — 5946 випадків; Запорізька область — 971 випадок; Івано-Франківська область — 6039 випадків; Кіровоградська область — 728 випадків; м. Київ — 9869 випадків; Київська область — 4307 випадків; Львівська область — 11380 випадків; Луганська область — 160 випадків; Миколаївська область — 744 випадки; Одеська область — 4458 випадків; Полтавська область — 514 випадків; Рівненська область — 7114 випадків; Сумська область — 716 випадків; Тернопільська область — 3413 випадків; Харківська область — 5169 випадків; Херсонська область — 276 випадків; Хмельницька область — 1413 випадків; Чернівецька область — 6980 випадків; Черкаська область — 1049 випадків; Чернігівська область — 1080 випадків. Як повідомляли "Українські Новини", у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавірусу буде в жовтні-листопаді. Також Офіс Президента заявляє, що в разі щодобового захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 понад 2 тис. осіб смертність від хвороби збільшиться до 40-50 випадків на день.