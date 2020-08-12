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12 серпня 2020, середа, 12:52 7
Медицина 2020-08-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
МОЗ значно збільшив кількість ПЛР-тестувань на коронавірус

МОЗ значно збільшив кількість ПЛР-тестувань на коронавірус

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, ІФА-тести
ПЛР-тести на корорнавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР-тести на корорнавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf

В той час як в аеропорту "Бориспіль" майже півсотні туристів не змогли полетіти в ОАЕ через зміну карантинних правил, в Міністерстві охорони здоров'я збільшили кількість тестів на коронавірус. Так, 11 серпня було проведено 19 380 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 20,2% більше в порівнянні з попередньою добою, і 18 107 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 11,2% більше в порівнянні з 10 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 38 487 тестувань, з них 19 380 методом ПЛР, а також 18 107 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 214 941 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 12 серпня надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 140 504 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня було проведено 10 083 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що втричі менше у порівнянні з попередньою добою.

Тим часом 11 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірус в Україні зросла на 1 433 до 84 548, кількість померлих від захворювання — на 19 осіб до 1 970.

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