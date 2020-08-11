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11 серпня 2020, вівторок, 18:26 7
Суспільство 2020-08-11T19:00:01+03:00
Українські Новини
В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19. Скільки коштує і коли буде результат

В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19. Скільки коштує і коли буде результат

Елена Новикова
аеропорти України, коронавірус в Україні, ПЛР-тести
Представник аеропортів
Представник аеропортів "Київ" і "Бориспіль" розповіли, скільки коштує здати у них ПЛР-тест на коронавірус і як швидко буде відомий результат.

В аеропорту "Бориспіль" і аеропорту ім. Сікорського "Київ" (колишній "Жуляни") для пасажирів проводять ПЛР-тести на коронавірус за 1 500 - 1 700 гривень, водночас, як раніше в МОЗ розповіли, як правильно підготуватися до здачі тесту на COVID-19.

Про це Українським Новинам повідомили представники аеропортів.

В аеропорту "Київ" працює одна лабораторія для проведення ПЛР-тестів; її пропускна здатність - 6 осіб на годину.

Вартість тесту - 1 700 гривень за один.

В аеропорту "Бориспіль" працює 2 лабораторії з пропускною спроможністю 6 осіб на годину кожен.

Вартість тесту складає 1 500 гривень / штуку.

Лабораторії на території аеропортів "Бориспіль" і "Київ" працюють цілодобово.

Результати тесту можна отримати протягом 6-24 годин (в залежності від умов, які встановлені лабораторією).

Як повідомляли Українськi Новини, в червні авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" встановила в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) лабораторію для тестування коронавірусу.

Раніше повідомлялося про те, що в аеропорту "Львів" пасажири, які прилетіли з інших країн, можуть пройти ПЛР-тест на коронавірус.

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