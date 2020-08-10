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10 серпня 2020, понеділок, 11:20 17
Суспільство 2020-08-10T13:30:03+03:00
Українські Новини
МОЗ скоротило кількість ПЛР-тестувань на коронавірус за добу втричі

МОЗ скоротило кількість ПЛР-тестувань на коронавірус за добу втричі

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: Pixele
Коронавірус. Фото: Pixele

9 серпня було проведено 10 083 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 32,7% менше порівняно з попередньою добою, і 3 218 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що у 2, 2 рази менше порівняно з 8 серпня, тоді як 6 серпня було зроблено 18 410 тестів на коронавірус методом ПЛР.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 13 301 тестування, з них 10 083 методом ПЛР, а також 3 218 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 179 434 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 10 серпня надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ дало рекомендації щодо підготовки до ПЛР-тесту на коронавірус.

Тим часом почався 152-й день карантину.

 
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