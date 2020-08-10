МОЗ скоротило кількість ПЛР-тестувань на коронавірус за добу втричі

9 серпня було проведено 10 083 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 32,7% менше порівняно з попередньою добою , і 3 218 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що у 2, 2 рази менше порівняно з 8 серпня, тоді як 6 серпня було зроблено 18 410 тестів на коронавірус методом ПЛР

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 13 301 тестування, з них 10 083 методом ПЛР, а також 3 218 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 179 434 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 10 серпня надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 137 158 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ дало рекомендації щодо підготовки до ПЛР-тесту на коронавірус.

Тим часом почався 152-й день карантину.