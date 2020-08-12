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12 серпня 2020, середа, 10:30 14
Економіка 2020-08-12T12:00:02+03:00
Українські Новини
У липні бізнес брав переважно валютні кредити

У липні бізнес брав переважно валютні кредити

Сергей Жолобецкий
Банки, валютні кредити
У липні населення набрало кредитів на понад 2 млрд гривень
У липні населення набрало кредитів на понад 2 млрд гривень

За оперативними даними НБУ, обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам збільшився на 2,1% з 992,058 млрд гривень станом на 1 липня до 1 013,083 млрд гривень на 1 серпня у той час як новий глава НБУ заявив про відновлення кредитування як пріоритет своєї роботи.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року обсяг кредитів економіці збільшився на 4,2% з 971,871 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юрособам за липень збільшився на 0,6% з 430,9 млрд гривень до 433,484 млрд гривень.

Обсяг кредитів бізнесу в іноземній валюті збільшився на 4,5% з 343,9 млрд гривень до 359,4 млрд гривень.

Кредити населенню за липень зросли на 1,3% з 212,2 млрд гривень до 214,864 млрд гривень.

у 2019 році обсяг кредитів економіці скоротився на 9,4% з 1 073,1 млрд гривень до 972,658 млрд гривень.

В 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1 016,7 млрд гривень.

В 2017 році кредити банків економіці збільшилися на 1,8% з 998,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченко зазначає, що НБУ має обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Також Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

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