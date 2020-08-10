В Офісі президента побоюються, що від коронавірусу почнуть помирати по 40-50 людей на день

Офіс Президента заявляє, що смертність від коронавірусу збільшиться до 40-50 випадку на день в разі щодобового захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 більш як 2 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Якщо в Україні щодоби буде фіксуватися більш як 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що німецька медична асоціація Marburger Bund оголосила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу, її також чекають в Польщі, Франції та Нідерландах.

"Українцям необхідно чітко роз'яснити правила і особливості карантину. Люди у нас відповідальні, але вони мають розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває в "червоній" зоні, а інші - в "зеленій", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957 , кількість померлих від захворювання - на 25 осіб до 1 922 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 15,9%, кількість нових летальних випадків - зросла на 38,9%.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 9 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 66 осіб до 9 564 .