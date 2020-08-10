підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 серпня 2020, понеділок, 15:33 8
Суспільство 2020-08-10T16:15:01+03:00
Українські Новини
В Офісі президента побоюються, що від коронавірусу почнуть помирати по 40-50 людей на день

В Офісі президента побоюються, що від коронавірусу почнуть помирати по 40-50 людей на день

Кира Молчанова
Коронавірус, смертність від коронавірусу, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Офіс Президента заявляє, що смертність від коронавірусу збільшиться до 40-50 випадку на день в разі щодобового захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 більш як 2 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Якщо в Україні щодоби буде фіксуватися більш як 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що німецька медична асоціація Marburger Bund оголосила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу, її також чекають в Польщі, Франції та Нідерландах.

"Українцям необхідно чітко роз'яснити правила і особливості карантину. Люди у нас відповідальні, але вони мають розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває в "червоній" зоні, а інші - в "зеленій", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957 , кількість померлих від захворювання - на 25 осіб до 1 922 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 15,9%, кількість нових летальних випадків - зросла на 38,9%.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 9 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 66 осіб до 9 564 .

Більше новин про: Коронавірус смертність від коронавірусу Хворі на коронавірус

Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Київ забезпечить соціальні категорії захисними наборами від COVID-19, – Кличко 15:41 Відео
В Офісі президента побоюються, що від коронавірусу почнуть помирати по 40-50 людей на день 15:33
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми 15:27
Суд визнав, що на Стерненка ніхто не нападав, він вчинив умисне вбивство, – Портнов 15:12
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Явка понад 50%: ЦВК Білорусі оголосив президентські вибори такими, що відбулися 15:18
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується 09:30
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи 09:45
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok