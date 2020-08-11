Один з найбільших лоукостерів Європи отримав дозвіл на польоти в Україну

В той час, як Євросоюз оновив список країн, з яких дозволений в'їзд, лоукостеру EasyJet Europe Airline управління цивільної авіації Італії (ENAC) в кінці липня дало дозвіл здійснювати польоти з Італії в Україну.

Про це йдеться в повідомленні ENAC, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що EasyJet отримала дозвіл здійснювати з Італії в Україну 12 щотижневих рейсів, які мають бути активовані компанією в сезоні літа 2020 року.

Інші подробиці в повідомленні не уточнюються.

EasyJet Airline Company - британська лоукост-авіакомпанія, заснована в 1995 році.

Вона базується в Лутонского аеропорту і на сьогодні є однією з найбільших лоукост-авіакомпаній Європи.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС продовжив обмеження на поїздки з України до середини серпня. Крім того, в ЄС затвердили нові правила транскордонних подорожей для зменшення ризику зараження в умовах пандемії коронавірусу.

Раніше Україна розділила світ на "червону" і "зелену" зони.

Також Болгарія скасувала обов'язкове проходження ПЛР-тесту на коронавірус для українців, які дуть у тур на відпочинок.