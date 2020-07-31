ЄС продовжив обмеження на поїздки з України до середини серпня

В той час, як Євросоюз оновив список країн, з яких дозволений в'їзд, Рада Європейського Союзу продовжила обмеження ряду країн на поїздки на територію Євросоюзу, в тому числі й України, на найближчі 2 тижні (орієнтовно до 15 серпня). Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передають Українські Новини. "Після розгляду відповідно до рекомендацій про поступове зняття тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Як зазначено в рекомендації Ради, цей список буде регулярно переглядатися і, залежно від обставин, оновлюватися", - сказано в ньому. У переліку країн, громадяни яких можуть відвідувати ЄС в туристичних цілях, Україна не вказана. Рекомендується скасувати обмеження для Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Китаю (за умови підтвердження взаємності). При новому перегляді з переліку виключили Алжир. Як повідомляли Українські Новини, Болгарія скасувала обов'язкове проходження ПЛР-тесту на коронавірус для українців, які дуть у тур на відпочинок. В ЄС затвердили нові правила транскордонних подорожей для зменшення ризику зараження в умовах пандемії коронавірусу.