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31 липня 2020, пʼятниця, 12:00 11
Зовнішня політика 2020-07-31T13:30:03+03:00
Українські Новини
ЄС продовжив обмеження на поїздки з України до середини серпня

ЄС продовжив обмеження на поїздки з України до середини серпня

Анна Рудык
Євросоюз, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі, коронавірус у світі
Євросоюз. Фото: pixabay
Євросоюз. Фото: pixabay

В той час, як Євросоюз оновив список країн, з яких дозволений в'їзд, Рада Європейського Союзу продовжила обмеження ряду країн на поїздки на територію Євросоюзу, в тому числі й України, на найближчі 2 тижні (орієнтовно до 15 серпня).

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передають Українські Новини.

"Після розгляду відповідно до рекомендацій про поступове зняття тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Як зазначено в рекомендації Ради, цей список буде регулярно переглядатися і, залежно від обставин, оновлюватися", - сказано в ньому.

У переліку країн, громадяни яких можуть відвідувати ЄС в туристичних цілях, Україна не вказана.

Рекомендується скасувати обмеження для Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Китаю (за умови підтвердження взаємності).

При новому перегляді з переліку виключили Алжир.

Як повідомляли Українські Новини, Болгарія скасувала обов'язкове проходження ПЛР-тесту на коронавірус для українців, які дуть у тур на відпочинок.

В ЄС затвердили нові правила транскордонних подорожей для зменшення ризику зараження в умовах пандемії коронавірусу.

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