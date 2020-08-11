підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 серпня 2020, вівторок, 20:53 6
Суспільство 2020-08-11T22:15:02+03:00
Українські Новини
Шоумен Притула хоче дати 20 концертів поза Києвом

Шоумен Притула хоче дати 20 концертів поза Києвом

Елена Новикова
Голос, Мер Києва, Сергій Притула
Вар'яти. Фото:Facebook/Сергій Притула - офіційна сторінка
Вар'яти. Фото:Facebook/Сергій Притула - офіційна сторінка

Кандидат на пост мера Києва від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула в рамках гумористичного шоу "Вар'яти-шоу" має намір дати 20 концертів до місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Про це свідчить афіша концертної діяльності на сторінці Притули, передають Українські Новини.

Усього до кінця 2020 року в гумористичної команди запланований 31 концерт і 1 - на 1 січня 2021 року.

При цьому 20 з них пройдуть до проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Так, у концертній програмі першим вказано місто Чернівці, де "Вар'яти" виступлять 28 серпня, а концерт в Києві запланований на 19 грудня.

При цьому згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджених постановою Центральної виборчої комісії №163, виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартує 5 вересня, результати повинні бути встановлені до 6 листопада.

Концертная афиша юмористического шоу

Концертна афіша гумористичного шоу "Вар'яти". Скріншот: varyaty.com

Як повідомляли Українськi Новини, прокуратура передала до суду звинувачення проти тещі телеведучого Притули в скоєнні ДТП.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні, електоральний рейтинг партії "Голос" становить 2,6%.

Також в опитуванні "Рейтингу" Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.

Більше новин про: Голос Мер Києва Сергій Притула

Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн
В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19. Скільки коштує і коли буде результат
Новини
ЦВК наполягає на законності заборони проведення виборів у 18 територіальних громадах на Донбасі 22:26
СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних угодах із державними коштами при будівництві в Чорнобильській зоні 21:55
У липні в Україні зменшилася кількість виявлених випадків ВІЛ і СНІД 21:30
Сергій Міхалок у середу виступить у нічному клубі Одеси. Фото: facebook.com
Міхалок із "Ляпіса" виступає з концертами в Одесі під час протестів у його рідній Білорусі 21:22
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, його заступника, суддів і ексчленів ВККС 21:04
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
більше новин
У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву на мільйонному хабарі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok