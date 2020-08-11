Шоумен Притула хоче дати 20 концертів поза Києвом

Кандидат на пост мера Києва від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула в рамках гумористичного шоу "Вар'яти-шоу" має намір дати 20 концертів до місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Про це свідчить афіша концертної діяльності на сторінці Притули, передають Українські Новини.

Усього до кінця 2020 року в гумористичної команди запланований 31 концерт і 1 - на 1 січня 2021 року.

При цьому 20 з них пройдуть до проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Так, у концертній програмі першим вказано місто Чернівці, де "Вар'яти" виступлять 28 серпня, а концерт в Києві запланований на 19 грудня.

При цьому згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджених постановою Центральної виборчої комісії №163, виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартує 5 вересня, результати повинні бути встановлені до 6 листопада.

Концертна афіша гумористичного шоу "Вар'яти". Скріншот: varyaty.com

Як повідомляли Українськi Новини, прокуратура передала до суду звинувачення проти тещі телеведучого Притули в скоєнні ДТП.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні, електоральний рейтинг партії "Голос" становить 2,6%.

Також в опитуванні "Рейтингу" Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.