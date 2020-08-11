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11 серпня 2020, вівторок, 18:34 11
Вибори 2020-08-11T20:15:01+03:00
Українські Новини
Нардеп попередив Притулу, що втекти йому як Вакарчуку не вдасться

Нардеп попередив Притулу, що втекти йому як Вакарчуку не вдасться

Ірина Дорофейчук
Голос, Мер Києва, Слуга народу, Сергій Притула, Олександр Дубінський, Місцеві вибори-2020
Сергій Притула. Фото з відкритих джерел
Сергій Притула. Фото з відкритих джерел

Депутат Верховної Ради України Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу"), коментуючи висунення політичною партією "Голос" телевізійного ведучого Сергія Притули кандидатом на посаду мера Києва на найближчих виборах місцевих органів влади, попередив Притулу про неможливість дострокового складання повноважень міського голови.

Про це народний депутат заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Дико вибачаюся, попередьте хтось Притулу, що повторити подвиг Вакарчука та втекти потім з Києва, привівши туди соросят - не вийде. Усі вже знають ціну вашого голосу. Нх такий голос не потрібен, простіше кажучи", - написав Дубінський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній голова партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту, не пробувши в Раді навіть року.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", що було проведене в серпні, електоральний рейтинг "Голосу" становить 2,6%. Також за результатами опитування "Рейтингу" Кличко випереджає Притулу, Верещук, Пальчевського та Гончарука разом узятих.

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