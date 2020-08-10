Шторомове попередження оголошено в Києві

У Києві оголошено штормове попередження — про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС. Як зазначається, в столиці прогнозують грози та зливи. Оголошено жовтий рівень безпеки. "За даними Укргідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза в Києві та Київській області (І рівень небезпеки)", — сказано в повідомленні. Крім того 10 серпня грози очікуються вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей. Зазначається, що очікується поривчастий вітер 18-24 м\/c. Прогнозують зливи, можливий град. Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди. Як повідомляли Українські Новини, раніше в липні в деяких областях України оголошували штормове попередження. Тим часом, в Україні різко похолодає, очікуються грози зі шквалами: прогноз погоди на початок тижня. Також згідно з прогнозами погоди на останній місяць літа, в серпні можливі навіть заморозки.