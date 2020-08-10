підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 серпня 2020, понеділок, 13:02 9
Суспільство 2020-08-10T13:30:01+03:00
Українські Новини
Шторомове попередження оголошено в Києві

Шторомове попередження оголошено в Києві

Елизавета Кесельман
Негода, Київ, погіршення погоди, штормове попередження, Негода в Києві, Негода в Україні, Дощі та грози
У Києві оголосили штормове попередження. Фото: інформатор
У Києві оголосили штормове попередження. Фото: інформатор

У Києві оголошено штормове попередження — про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС. Як зазначається, в столиці прогнозують грози та зливи. Оголошено жовтий рівень безпеки

"За даними Укргідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза в Києві та Київській області (І рівень небезпеки)", — сказано в повідомленні.

Крім того 10 серпня грози очікуються вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей.

Зазначається, що очікується поривчастий вітер 18-24 м/c. Прогнозують зливи, можливий град.

Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в липні в деяких областях України оголошували штормове попередження.

Тим часом, в Україні різко похолодає, очікуються грози зі шквалами: прогноз погоди на початок тижня.

Також згідно з прогнозами погоди на останній місяць літа,  в серпні можливі навіть заморозки.

Більше новин про: Негода Київ погіршення погоди штормове попередження Негода в Києві Негода в Україні Дощі та грози

У деяких областях України оголосили штормове попер...
Оленич "вимив" з кишень киян понад 1,2 млрд гривен...
Рятувальники попередили про грози в Україні...
Наслідки потужної грози у Києві: залило підземні п...
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується
Новини
Нацслужби здоров'я хоче збільшити тариф на виходжування новонароджених з наднизькою вагою до 140 тис. гривень 13:33
Захворюваність на коронавірус у Київській області за добу зменшилася вдвічі 13:14
Шторомове попередження оголошено в Києві 13:02
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей 12:46
Президент Китаю Сі Цзіпьін привітав Лукашенка з перемогою на виборах 12:45
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Партія
Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва, – Юлія Тимошенко 15:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Степанов пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями 15:38
Явка понад 50%: ЦВК Білорусі оголосив президентські вибори такими, що відбулися 15:18
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується 09:30
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи 09:45
більше новин
Правила карантину в серпні: закриті в'їзди в Крим, поділені на "кольорові зони" області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok