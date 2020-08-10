Шторомове попередження оголошено в Києві

У Києві оголошено штормове попередження — про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС. Як зазначається, в столиці прогнозують грози та зливи. Оголошено жовтий рівень безпеки .

"За даними Укргідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза в Києві та Київській області (І рівень небезпеки)", — сказано в повідомленні.

Крім того 10 серпня грози очікуються вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей.

Зазначається, що очікується поривчастий вітер 18-24 м/c. Прогнозують зливи, можливий град.

Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в липні в деяких областях України оголошували штормове попередження.

Тим часом, в Україні різко похолодає, очікуються грози зі шквалами: прогноз погоди на початок тижня.

Також згідно з прогнозами погоди на останній місяць літа, в серпні можливі навіть заморозки.