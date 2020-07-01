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01 липня 2020, середа, 15:30 17
Силові структури 2020-07-01T17:15:03+03:00
Українські Новини
НАБУ заочно повідомило Злочевському про підозру у дачі п'ятимільйонного хабара Холодницькому і Ситнику

НАБУ заочно повідомило Злочевському про підозру у дачі п'ятимільйонного хабара Холодницькому і Ситнику

Кира Молчанова
НАБУ, САП, Назар Холодницький, Артем Ситник, Корупція, підозра, хабарництво, Микола Злочевський
Хабар. Фото: НАБУ
Хабар. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) колишньому міністру екології Миколі Злочевському заочно повідомило про підозру в організації дачі 5 млн доларів хабара керівникам Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому за закриття епізоду проти нього.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"1 липня 2020 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому міністру екології та природних ресурсів часів президента Януковича про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження щодо нього. Дії особи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Оскільки місцезнаходження Злочевського наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено заочно, а саме - направлено поштою за місцем реєстрації, у житлово-експлуатаційну організацію за останнім відомим місцем проживання та телефонного зв'язку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ і САП затримали першого заступника начальника управління Податкової в Києві і 2 довірених осіб Злочевського за підозрою в дачі 5 млн доларів хабара Холодницькому і Ситнику за закриття справи.

Раніше правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою в дачі Ситнику і Холодницькому 6 млн доларів хабара.

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