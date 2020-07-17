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17 липня 2020, пʼятниця, 13:30 7
Силові структури 2020-07-17T14:30:02+03:00
Українські Новини
НАБУ викликає екс-міністра екології Злочевського на допити 21-23 липня

НАБУ викликає екс-міністра екології Злочевського на допити 21-23 липня

Ирина Николенко
НАБУ, Назар Холодницький, Артем Ситник, Допит, Микола Злочевський
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національного антикорупційне бюро викликає колишнього міністра екології на допити 21, 22 і 23 липня після того, як  заочно повідомило Миколі Злочевського про підозру в організації дачі 5 млн доларів хабара Холодницкому і Ситнику за закриття епізоду проти нього.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Повістка про виклик. Злочевський, зареєстрований за адресою: м Київ, вул. Рейтарська. Вам необхідно прибути 21.07.2020 року о 15 год. 30 хв., 22.07.2020 року о 14 год. 30 хв., 23.07.2020 року об 11 год. 30 хв., у Національне антикорупційне бюро України за адресою: м Київ, вул. Сурікова, 3, для допиту в кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020", - сказано в ньому.

НАБУ розслідує справу про можливе давання 5 млн доларів хабара керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ і САП затримали першого заступника начальника управління Податкової в Києві і 2 довірених осіб Злочевського за підозрою в дачі 5 млн доларів хабара Холодницькому і Ситнику за закриття справи.

Раніше правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою в дачі Ситнику і Холодницькому 6 млн доларів хабара.

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