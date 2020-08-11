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11 серпня 2020, вівторок, 06:15 11
Фінанси 2020-08-11T07:00:02+03:00
Українські Новини
У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржилися клієнти українських банків

У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржилися клієнти українських банків

Кира Молчанова
НБУ, Банки, скарги
Національний банк України.
Національний банк України.

У квітні-червні споживачі фінансових послуг найчастіше скаржилися на 2 банки в той час, як Міністерство фінансів скоротило на 1 до 44 кількість банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, а також заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

При цьому назви банків, на які найбільше надходило скарг, НБУ не уточнює.

У другому кварталі 2020 року Національний банк отримав і опрацював близько 9,5 тис. Звернень споживачів фінансових послуг.

Це приблизно така ж кількість, як і в попередньому кварталі.

Найбільше споживачі звертаються в НБУ через контакт-центр.

Кількість дзвінків до контакт-центру зросла на 10% порівняно з першим кварталом 2020 року до 6 104.

Це пов'язано з тим, що громадяни частіше зверталися до Національного банку за роз'ясненнями, зокрема в зв'язку з карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з епідемією коронавірусу.

Також у другому кварталі зросла кількість звернень до контакт-центр щодо роботи фінансових компаній.

Це було обумовлено наближенням термінів набрання чинності законом про спліт - з 1 липня 2020 року, коли Національний банк став регулятором більшості небанківських фінансових установ.

Водночас кількість письмових звернень залишилася майже на рівні попереднього кварталу (зросла на 2%) і становила 2 320 звернень.

Близько 87% письмових звернень стосувалися роботи банків.

У другому кварталі споживачі найчастіше зверталися щодо роботи двох банків.

Карантин був у фокусі уваги споживачів, проте не був основним джерелом проблем.

Три ключові теми звернень і скарг споживачів під час карантину: умови кредитних канікул (270 письмових звернень та 430 дзвінків до контакт-центру); правомірність жорстких дій банків при стягненні кредитної заборгованості (268 письмових звернень та 382 дзвінків до контакт-центру); складності в знятті валюти з депозиту (58 письмових звернень та 77 дзвінків в контакт-центр).

Всього в другому кварталі від споживачів надходили звернення з таким проблемним питанням: списання коштів банками з зарплатного рахунку для погашення боргу з кредиту, самовільна зміна тарифів обслуговування без інформування клієнтів та опублікування змін на веб-сайті за 30 днів, введення нових комісій без попередження, непрозоре розкриття інформації про акційні пропозиції в рекламі.

Третина звернень про роботу банків - 623 скарги - мали ознаки порушення прав споживачів фінансових послуг.

Як повідомляли Українські Новини, в січні-березні 2020 року Національний банк отримав і опрацював близько 10 тис. звернень споживачів фінансових послуг, що в півтора рази більше, ніж в попередньому кварталі.

Національний банк отримав скарги на 45 банків під час карантину.

Крім того, в НБУ розповіли, як не стати жертвою недобросоветсних кредиторів при оформленні картки.

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