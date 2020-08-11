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Українські Новини
Біля Білого дому сталася перестрілка під час брифінгу Трампа

Біля Білого дому сталася перестрілка під час брифінгу Трампа

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки, Білий дім, перестрілка

Під час пресконференції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа біля Білого дому сталася стрілянина. Трансляцію пресконференції вела Адміністрація Трампа в Twitter. Трамп вимушено перервав пресконференцію і покинув приміщення разом з охороною.

Під час промови Трампа до нього підійшов охоронець і щось сказав на вухо. Після цього президент і його охорона вийшли з приміщення.

Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів і пояснив, що виходив через стрілянину, яка сталася біля Білого дому.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/Vbc9lndRoK

— The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020

 

 

Як розповів американський лідер, нападника поранили і доставили до лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, днями троє озброєних підлітків проникли в резиденцію Дональда Трампа, однак його там не виявилося. Пізніше, підлітки заявили, що вони випадково туди потрапили.

Також президент США Трамп наказав садити в тюрми за вандалізм.

Раніше у CNN розповіли, як Трамп проводить міжнародні дзвінки.

 
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