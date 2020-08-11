Біля Білого дому сталася перестрілка під час брифінгу Трампа

Під час пресконференції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа біля Білого дому сталася стрілянина. Трансляцію пресконференції вела Адміністрація Трампа в Twitter. Трамп вимушено перервав пресконференцію і покинув приміщення разом з охороною. Під час промови Трампа до нього підійшов охоронець і щось сказав на вухо. Після цього президент і його охорона вийшли з приміщення. Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів і пояснив, що виходив через стрілянину, яка сталася біля Білого дому. LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https:\/\/t.co\/Vbc9lndRoK — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020 Як розповів американський лідер, нападника поранили і доставили до лікарні. Як повідомляли Українські Новини, днями троє озброєних підлітків проникли в резиденцію Дональда Трампа, однак його там не виявилося. Пізніше, підлітки заявили, що вони випадково туди потрапили. Також президент США Трамп наказав садити в тюрми за вандалізм. Раніше у CNN розповіли, як Трамп проводить міжнародні дзвінки.