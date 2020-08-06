Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа

Twitter тимчасово заблокував акаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа. Своє рішення представники корпорації, слідом за Facebook, пояснили тим, що один з розміщених там записів містив неправдиву інформацію про коронавірус.

У пресслужбі уточнили, що "були порушені правила Twitter про дезінформацію, що стосується COVID-19", пише DW.



У корпорації додали, що відомості, які вводять в оману, мають бути видалені, щоб власникам облікового запису була знову надана можливість писати в мережі мікроблогів.

Через деякий час ця вимога була виконана, і, за даними телеканалу CNN, блокування було знято.

Представник штабу Трампа Кортні Парелло в свою чергу звинуватила корпорації в Силіконовій долині в упередженості щодо до глави Білого дому і висловила думку, що вони "не є арбітрами істини".

Як і у випадку з Facebook, пост містив відео з фрагментом інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, де він виступив з твердженням, що діти "практично несприйнятливі до COVID-19".



Телеканал NBC News раніше уточнив, що заснована Марком Цукербергом компанія вперше видалила пост президента США через дезінформацію про вірус нового типу.



Як повідомляли Українські Новини, на виборах в США вперше можна буде проголосувати українською мовою.



Тим часом Каньє Уест вибув з президентської гонки. Раніше Каньє Уест дав інтерв'ю журналу Forbes, в якому виступив проти абортів, вакцинації, а також назвав коронавірус гнівом Бога.