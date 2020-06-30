Принижує жінок і піддається впливу диктаторів. У CNN розповіли, як Трамп проводить міжнародні дзвінки

Президент США Дональд Трамп дозволяє собі лаятися та не дотримуватися етикету спілкування з іноземними колегами, а також піддавати критиці як своїх попередників, так й закордонних політиків. Під час телефонних дзвінків Трамп піддається впливу диктаторів і майже по-садистськи спілкується з жінками-лідерами.

Про це повідомляє у своєму матеріалі CNN з посиланням на різні джерела.

Як повідомляє відомство, більшість високопоставлених чиновників США називають Трампа серйозно небезпечним для нацбезпеки США через його манеру ведення переговорів.

За словами деяких свідків, Трамп думає, що він сам може тиснути або залякувати будь-якого іноземного лідера, щоб той виконував всі його прохання.

Наголошується, що найбільше дзвінків Трамп провів з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом, який може дзвонити в Білий дім двічі в тиждень і мати прямий контакт з Трампом, про що президент США сам і попросив. За даними джерел, розуміння Трампом сирійського конфлікту і ситуації на Близькому Сході — нав'язане Ердоганом. Саме під його впливом також президент США вирішив вивести війська з Сирії.

Під час розмов з Путіним Трамп постійно розповідав, як він захоплюється і поважає російського президента. Найчастіше президент США в цих розмовах тільки нахвалював себе і критикував своїх попередників, називаючи їх "слабкими". За словами одного з джерел, розмови Трампа і Путіна виглядали як гра в шахи між гросмейстером і випадковим гравцем. Інше джерело розповіло, що переговори Трампа і Путіна звучали ніби розмова двох чоловіків в лазні.

У той же час у розмовах з союзниками Чинний президент США був зовсім інший і не вагався з критикою і навіть нападами в бік закордонних лідерів. Зазначається, що найбільше діставалося жінкам — канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і колишньому прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей. Деякі джерела називають розмови Трампа з ними "майже садистськими".

"Деякі з речей, які він сказав Ангелі Меркель, просто неймовірні: він назвав її "безглуздою" і звинуватив її в тому, що вона в "кишені у росіян" ... Він найжорстокіший в телефонних розмовах з тими, кого він вважає слабкими і найслабший з тими, з ким йому слід бути жорстким", — пише один з чиновників.

За даними джерел, розмови Трампа і Меркель "настільки незвичні", що в Німеччині навіть застосували спеціальні заходи, щоб забезпечити таємність цих розмов і що вони завжди залишаться таємними.

Розмови Трампа і Мей джерела описують як "принизливі і знущальні". Президент США вважав її "дурепою" і "безхребетною" в питаннях Brexit, НАТО і проблем з міграцією.

Як повідомляли Українські Новини, в своїх мемуарах Джон Болтон, колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки, розповів, що Трамп вважав Україну стіною між США та Росією.