Троє озброєних підлітків "ненавмисно" проникли в приватну резиденцію Трампа

В американському штаті Флорида троє підлітків, озброєних АК-47, проникли в приватну резиденцію президента США Дональда Трампа в Палм-Біч. Про це повідомляють ABC News з посиланням на представника поліції Флориди Майкла Огродника.

Як передає джерело, троє хлопців-підлітків, яким по 15 років, озброєні з АК-47 в рюкзаку тікали від поліціянтів на автомобілі, а проїжджаючи Мар-а-Лаго побачили ще одну машину правоохоронців. Вирішивши, що вона також намагається їх зловити, вони залишили авто і перелізли через паркан.

За словами Огродник, вони не знали, де опинилися, а також не намагалися проникнути в приміщення. Зате підлітки спробували сховатися на дворі.

Правоохоронці знайшли їх за допомогою вертольота і службової собаки. На той момент вони вже позбулися зброї і 14 патронів. Підлітки запевняли, що знайшли АК-47 випадково.

Зараз порушники перебувають у слідчому ізоляторі і чекають рішення суду.

На думку Огородника, молодим людям пощастило, що ні президента, ні членів його сім'ї в особняку не було: клуб закрили на літній період. Інакше агенти Секретної служби, можливо, відкрили б по порушниках вогонь.

За даними видання, подібний випадок в Мар-а-Лаго трапився в кінці січня, коли двоє жінок спробували в'їхати в маєток на автомобілі. За кермом виявилася 30-річна оперна співачка Ханна Ремхілд, яка, за словами правоохоронців, могла не знати, куди їде.

А ось в квітні 2019-го року на територію резиденції проникла китаянка, яка заявила, що є родичкою одного з членів закритого клубу. Правоохоронці виявили у неї два паспорти КНР, чотири мобільні телефони, ноутбук і флеш-накопичувач з шкідливим програмним забезпеченням. Жінку засудили до восьми місяців позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно підписав розпорядження про захист меморіалів, статуй і пам'ятників. Документ посилює покарання за псування пам'яток та їх руйнування.