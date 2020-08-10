підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 серпня 2020, понеділок, 19:55 9
Азія 2020-08-10T21:15:02+03:00
Українські Новини
Іран відмовився платити МАУ за збитий літак

Іран відмовився платити МАУ за збитий літак

Ольга Фандорина
МАУ, Іран, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Збитий літак
Місце аварії літака МАУ в Ірані.Фото: @isna_farsi
Місце аварії літака МАУ в Ірані.Фото: @isna_farsi

Влада Ірану не буде компенсувати компанії Міжнародні авіалінії України вартість літака Boeing-737, збитого в січні над Тегераном.

Про це в понеділок, 10 серпня, заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, передає Reuters.

"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими страховими компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, другий раунд переговорів з Іраном про компенсацію сім'ям загиблих в результаті поразки над Тегераном рейсового літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"(МАУ) відбудеться в жовтні.

8 січня, невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців.

Пізніше Іран визнав, що збив український літак ракетою. Україна до закінчення розслідування не готова погодитися з твердженням Ірану про те, що літак був збитий через людську помилку.

Україна та Іран почали переговори в Києві про компенсацію сім'ям загиблих 30 липня.

Більше новин про: МАУ Іран Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані Збитий літак

Авіакатастрофа в Ірані: переговори про компенсацію...
МАУ скасувала рейси в десять міст Європи до вересн...
Втручання в роботу літака МАУ підтвердила стеногра...
Збитий літак МАУ. Україна та Іран почали переговор...
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
Польща буде пускати з України без карантину, але не всіх 20:38
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Іран відмовився платити МАУ за збитий літак 19:55
Поліція затримала 15-річного підлітка за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки в Київській області. Фото: Facebook Андрій Небитів
Під Києвом поліція затримала 15-річного підлітка, який задушив 12-річну дівчинку 19:53
Центр Мінська знову оточений силовиками, почалося затримання людей 19:28
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
більше новин
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми 15:27
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok