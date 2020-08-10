Іран відмовився платити МАУ за збитий літак

Влада Ірану не буде компенсувати компанії Міжнародні авіалінії України вартість літака Boeing-737, збитого в січні над Тегераном.

Про це в понеділок, 10 серпня, заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, передає Reuters.

"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими страховими компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, другий раунд переговорів з Іраном про компенсацію сім'ям загиблих в результаті поразки над Тегераном рейсового літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"(МАУ) відбудеться в жовтні.

8 січня, невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців.

Пізніше Іран визнав, що збив український літак ракетою. Україна до закінчення розслідування не готова погодитися з твердженням Ірану про те, що літак був збитий через людську помилку.

Україна та Іран почали переговори в Києві про компенсацію сім'ям загиблих 30 липня.