Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується

9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 порівняно з попередньою добою в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 1 922 , при цьому кількість нових випадків зменшилась на 15,9%, кількість нових летальних випадків зросла на 38,9%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 10 серпня в Україні зареєстровано 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальних, 44 359 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків, одужали 387 осіб, померли 25 осіб. Таким чином, 9 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 008 проти 387. Кількість нових випадків захворювання 9 серпня становила 1,2% від загальної кількості захворілих на 8 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 10 серпня становила 35 676 осіб, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 981), у Києві (9 564) та Рівненській області (6 923). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2 985 випадків; Волинська область — 4 327 випадків; Дніпропетровська область — 1 571 випадок; Донецька область — 976 випадків; Житомирська область — 2 154 випадки; Закарпатська область — 5 809 випадків; Запорізька область — 953 випадки; Івано-Франківська область — 5 797 випадків; Кіровоградська область — 724 випадки; м. Київ — 9 564 випадки; Київська область — 4 197 випадків; Львівська область — 10 981 випадок; Луганська область — 155 випадків; Миколаївська область — 716 випадків; Одеська область — 4 230 випадків; Полтавська область — 497 випадків; Рівненська область — 6 923 випадки; Сумська область — 699 випадків; Тернопільська область — 3 324 випадки; Харківська область — 4 901 випадок; Херсонська область — 269 випадків; Хмельницька область — 1 368 випадків; Чернівецька область — 6 777 випадків; Черкаська область — 1 036 випадків; Чернігівська область — 1 024 випадки. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 152-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Також у Кабміні скасували самоізоляцію для туристів, якщо в них є тести на коронавірус з негативним результатом.