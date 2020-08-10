Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується

9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 порівняно з попередньою добою в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 1 922 , при цьому кількість нових випадків зменшилась на 15,9%, кількість нових летальних випадків зросла на 38,9%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 10 серпня в Україні зареєстровано 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальних, 44 359 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 008 нових випадків, одужали 387 осіб, померли 25 осіб.

Таким чином, 9 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 008 проти 387.

Кількість нових випадків захворювання 9 серпня становила 1,2% від загальної кількості захворілих на 8 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 10 серпня становила 35 676 осіб, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 981), у Києві (9 564) та Рівненській області (6 923).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2 985 випадків;

Волинська область — 4 327 випадків;

Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

Донецька область — 976 випадків;

Житомирська область — 2 154 випадки;

Закарпатська область — 5 809 випадків;

Запорізька область — 953 випадки;

Івано-Франківська область — 5 797 випадків;

Кіровоградська область — 724 випадки;

м. Київ — 9 564 випадки;

Київська область — 4 197 випадків;

Львівська область — 10 981 випадок;

Луганська область — 155 випадків;

Миколаївська область — 716 випадків;

Одеська область — 4 230 випадків;

Полтавська область — 497 випадків;

Рівненська область — 6 923 випадки;

Сумська область — 699 випадків;

Тернопільська область — 3 324 випадки;

Харківська область — 4 901 випадок;

Херсонська область — 269 випадків;

Хмельницька область — 1 368 випадків;

Чернівецька область — 6 777 випадків;

Черкаська область — 1 036 випадків;

Чернігівська область — 1 024 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 152-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також у Кабміні скасували самоізоляцію для туристів, якщо в них є тести на коронавірус з негативним результатом.