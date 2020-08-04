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04 серпня 2020, вівторок, 21:45 12
Європа 2020-08-04T23:45:02+03:00
Українські Новини
Греція стягуватиме 20 євро з туристів за медичні послуги

Греція стягуватиме 20 євро з туристів за медичні послуги

Валерия Драгомирова
Греція, Збір коштів, Медичні послуги
Греція. Фото: pixabay
Греція. Фото: pixabay

Тоді як Греція дозволила з 1 серпня круїзні подорожі, туристи повинні заплатити додатковий збір у 20 євро за  медичні послуги, які вони отримують під час свого перебування в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

Досі мандрівники нічого не платили за медичне обслуговування в Греції, незалежно від того, звідки вони родом, за винятком госпіталізації.

Однак наприкінці липня МОЗ Греції ухвалив, що з цього моменту збір буде стягуватися з усіх іноземних мандрівників, які звертаються в медичні центри, регіональні клініки та амбулаторії лікарні.

Ті, хто користується послугами швидкої медичної допомоги, також будуть зобов'язані сплатити надані їм послуги. Додаткові збори будуть стягуватися з тих, хто потребує аналізу крові та інших видаів скринінгу, згідно з тарифами, які визначаються національною системою охорони здоров'я Греції.

Ці нові збори також поширюються на тих, хто проживає в Греції, але вважається "непостійним" резидентом країни.

Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати "значні кошти" від нового збору.

Як повідомлялось Українські Новини, з 16 травня Греція почала відкривати пляжі.


Тим часом Греція зобов'язала українців  перед в'їздом здавати тест на COVID-19.

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