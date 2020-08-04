Греція стягуватиме 20 євро з туристів за медичні послуги

Тоді як Греція дозволила з 1 серпня круїзні подорожі , туристи повинні заплатити додатковий збір у 20 євро за медичні послуги, які вони отримують під час свого перебування в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

Досі мандрівники нічого не платили за медичне обслуговування в Греції, незалежно від того, звідки вони родом, за винятком госпіталізації.

Однак наприкінці липня МОЗ Греції ухвалив, що з цього моменту збір буде стягуватися з усіх іноземних мандрівників, які звертаються в медичні центри, регіональні клініки та амбулаторії лікарні.

Ті, хто користується послугами швидкої медичної допомоги, також будуть зобов'язані сплатити надані їм послуги. Додаткові збори будуть стягуватися з тих, хто потребує аналізу крові та інших видаів скринінгу, згідно з тарифами, які визначаються національною системою охорони здоров'я Греції.

Ці нові збори також поширюються на тих, хто проживає в Греції, але вважається "непостійним" резидентом країни.

Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати "значні кошти" від нового збору.

Як повідомлялось Українські Новини, з 16 травня Греція почала відкривати пляжі.



Тим часом Греція зобов'язала українців перед в'їздом здавати тест на COVID-19.