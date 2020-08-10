Янукович на зустріч президентів запросив картяра-фокусника, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, згадуючи про спілкування з колишнім Президентом України Віктором Януковичем, розповів про забавний випадок запрошення Януковичем картяра-фокусника на зустріч президентів. А саме були присутні екс-Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Президент Російської Федерації Володимир Путін, Лукашенко та сам Янукович.

Про це білоруський президент заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Одного разу він покликав якогось фахівця-картяра, який чудеса міг творити. Каже: "Хлопці, у мене є друзі, ми з ним грали, я вигравав". Ну, я в картах не дуже-то міркую. А він покликав його - і прямо на вечері, де всі президенти, він нас години дві разом з ним майстер-клас підносив з гри в карти", - повідомив білоруський президент.

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Під час Євромайдану 2014 року Лукашенко підтримував Януковича, тому що "не хотів, щоб ця революція сталася". Він визнав, що втеча українського президента стало для нього несподіванкою.

"Але я йому все пробачив. Ми з ним кілька разів телефонували один одному, особливо коли у нього син загинув та інше. Ну, всяке буває в житті... Людина допустила слабину. Не можна бути злопам'ятним. Тому не скажу, що у нас сьогодні погані відносини", - зазначив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко звинуватив Турчинова в здачі Криму Росії без бою.

Також Лукашенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський гарна людина, але гарним президентом не стане.