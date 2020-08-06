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  • Лукашенко заявил, что Зеленский хороший человек, но хорошим президентом не станет
06 августа 2020, четверг, 20:49 631
Политика 2020-08-06T21:15:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявил, что Зеленский хороший человек, но хорошим президентом не станет

Лукашенко заявил, что Зеленский хороший человек, но хорошим президентом не станет

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, Президент, Владимир Зеленский
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не будет успешным президентом, потому что по его мнению, президентами рождаются, а не становятся. Об этом он рассказал в опубликованом интервью Дмитрию Гордону.

Зеленского Лукашенко назвал хорошим и умным человеком, но выразил сомнение, что тот преуспеет в управлении страной.

"Володя - хороший человек. Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но при этом скажу вам странную вещь: поверьте мне как опытному президенту - президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или, я не знаю, чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом", - сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что Зеленский вряд ли будет успешным президентом, потому что у него не хватит времени.

"Надо действия давать и результат давать сейчас. А результата этого нет", - отметил Лукашенко и выразил мнение, что Зеленский не подаст в отставку в случае неудачи.

Как сообщали Українськi Новини, 5 августа Офис Президента заявил, что Владимир Зеленский обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

В свою очередь Администрация Президента Беларуси сообщила, что вопрос боевиков поднял Зеленский, и ничего не упомянула об экстрадиции.

Для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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