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07 августа 2020, пятница, 19:01 2384 Видео
Внешняя политика 2020-08-07T19:30:16+03:00
Українські Новини
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя

Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя

Петр Стуженко
Россия, Александр Лукашенко, Крым, Александр Турчинов, Президент Белоруси
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил бывшего временно исполняющего обязанности Президента Украины, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова в бездеятельности во время аннексии Российской Федерацией полуострова Крым.

Об этом Лукшенко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Также Президент Белоруси назвал Украину виновной в аннексии Крыма Россией и заявил, что на месте украинских властей воевал бы за свою землю. 

"Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Я сам часто ставил себя на место ваших руководителей. Да если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать - конечно (воевал бы). Да там бы уже полегли тысячи человек! Это твоя земля, твои люди, как ты мог не воевать", - сказал Лукашенко.

Гордон поинтересовался у белорусского президента, знает ли он фамилии людей, виновных в аннексии Крыма.

"Никогда не интересовался, но сдать Крым могло только руководство страны, а все остальное - это детали. Ты руководитель страны. Ты знал, что происходит вокруг, это происходило не первый день, ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности", - подчеркнул Лукашенко.

Журналист сослался на слова Александра Турчинова, на тот момент временно исполняющего обязанности Президента Украины, который заявил, что "нам не было чем оборонять Крым".

"Что, пистолетов-автоматов не было? Артиллерии не было в Крыму?" – парировал Лукашенко.

Гоордон процитировал Турчинова: "Это же в русских стрелять".

"Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять - это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать - вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками. Но когда невозможно - тогда бери оружие и стреляй. … Они высадились и пошли к перешейку… под ваши аплодисменты. Окружили несколько ваших баз, а вы даже не повылазили с этих баз. Разве так защищают свою землю?" – сказал Президент Белоруси.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хороший человек, но хорошим президентом не станет.

30 июня Турчинов возглавил избирательный штаб партии "Европейская солидарность" на местных выборах 2020 года.

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