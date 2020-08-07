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07 августа 2020, пятница, 20:02 1853 Видео
Внешняя политика 2020-08-07T20:02:24+03:00
Українські Новини
Януковичу я все простил, – Лукашенко

Януковичу я все простил, – Лукашенко

Петр Стуженко
Виктор Янукович, Александр Лукашенко, Президент Белоруси
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжал общаться с бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем после его бегства из Украины, хотя раньше у них случались серьезные разногласия.

Об этом белорусский президент заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко напомнил, что в апреле 2011 года должен был посетить международный форум в Киеве, а затем встретиться с Януковичем и Президентом России Дмитрием Медведевым в Чернобыле. Однако из-за угрозы бойкота форума со стороны Еврокомиссии приглашение белорусскому президенту было отозвано.

"Запад на него поддавил: "Ну что там Лукашенко?.." Он отказался принимать меня в Украине. А когда я сказал: "Я не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой, в Украину", – он закрыл пролет для моего самолета", –  сказал Президент Белоруси.

Во время Евромайдана 2014 года Лукашенко поддерживал Януковича, потому что "не хотел, чтобы революция эта произошла". Он признал, что бегство украинского президента стало для него неожиданностью.

"Но я ему все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно когда у него сын погиб и прочее. Ну, всякое бывает в жизни... Человек допустил слабину. Нельзя быть злопамятным. Поэтому не скажу, что у нас сегодня плохие отношения", – отметил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя.

Также Лукашенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хороший человек, но хорошим президентом не станет.

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