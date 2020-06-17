Як перевести куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція

В рамках реформування вітчизняного ринку газу, обговорюють впровадження європейської практики обліку блакитного палива - за енергетичними одиницями. Так, витрати природного газу визначаються в кубометрах, однак споживається газ саме для виділення теплової енергії.

Для споживачів такі зміни будуть мати, принаймні, три переваги:

Розмір плати буде залежати від якості енергоресурсу. Наприклад, у споживачів, які використовують газ низької калорійності, відповідно, оплата буде нижчою, ніж у тих, хто споживає газ вищої якості.

Розрахунок газу в енергетичних одиницях дозволить легко порівняти економічну вигоду використання ресурсу поряд з іншими видами палива (твердопаливний котел, електроенергія, інше) і економніше споживати сам ресурс.

Облік газу стане більш об'єктивним. Адже в одному кубічному метрі може міститися різна кількість калорій (джоуль або кіловат-годин), що залежить від температури повітря, тиску і складу газу. В енергетичних одиницях вимірюється кількість тепла, яке виділяється під час повного згоряння певного обсягу природного газу.

Обсяг природного газу – кількість газу, виміряне вузлом обліку природного газу (або визначене за нормами споживання, граничними обсягами, розрахунковим методом та ін). Це звична для споживача величина обсягу. Виражається в кубічних одиницях - кубометрах (куб. м, м3).

Обсяг енергії природного газу – кількість теплової енергії, яка виділяється під час повного згоряння виміряного (визначеного) обсягу природного газу. Може вимірюватися в різних енергетичних одиницях - МДж, Гкал, кВт·год.

Щоб визначити цей обсяг енергії, знаючи обсяг газу,потрібно:

Крок 1. Привести виміряний (певний) обсяг газу до стандартних умов

Крок 2. Визначити (дізнатися) середньозважену вищу теплоту згоряння

Тільки після цього можна перейти до кроку 3. Розрахувати обсяг енергії.

Крок 1.

Щоб привести виміряний (певний) обсяг природного газу до стандартних умов необхідно помножити його на відповідний коефіцієнт.

V × K = Vc, де

V – обсяг газу, виміряний лічильником, м3К – коефіцієнт для приведення до стандартних условиямVc – об'єм газу, зведений до стандартних умов, м3

Приклад. Споживач живе в Луцьку (Волинська область). Лічильник розміщений у неопалюваному приміщенні. Згідно з показниками лічильника за листопад спожито 150 м3 газу. Відповідний коефіцієнт для зазначеного розташування лічильника, області і місяця - 1,05.

Тобто, в стандартних умовах обсяг становить 150 м3 × 1,05 = 157,50 м3.

Крок 2.

Вища теплота згоряння визначається внаслідок лабораторного дослідження складу газу. Цю інформацію Оператори ГРМ (газорозподільні компанії) регулярно публікують на своїх офіційних сайтах.

Однак щоб споживач міг дізнатися, якої якості газ доставляється в будь-який будинок, з ініціативи регулятора НКРЕКП заплановані такі заходи:

Всі оператори ГРС мають розробити, затвердити та оприлюднити на своїх сайтах інформацію про всі наявні маршрути транспортування газу з однаковими фізико-хімічними показниками (тобто однакової якості) - від газорозподільної станції (або декількох станції) у газифікованих населених пунктах або навіть конкретного багатоквартирного будинку (якщо в межах населеного пункту газ споживачам надходить з різних джерел і різної якості). За кожним таким маршрутом для розрахункового періоду буде обчислюватися середньозважене значення вищої теплоти згоряння природного газу НСЗ. Інформація про розмір середньозваженої теплоти згоряння газу за маршрутом його переміщення Оператор ГРС щомісяця буде оприлюднювати на своєму сайті. Також ця інформація буде вказуватися в особистому кабінеті і в рахунках.Тому споживач зможе дізнатися маршрут для своєї адреси та середньозважене значення вищої теплоти згоряння природного газу НСЗ для цього маршруту для кожного місяця (розрахункового періоду).

Крок 3.

Щоб розрахувати кількість спожитого газу в енергетичних одиницях, необхідно обсяг, приведений до стандартних умов, помножити на середньозважене значення теплоти згоряння газу:

Vc × Нсз = E, де

E - обсяг (кількість) енергії газу, кВт·чVc - об'єм газу, приведений до стандартних умов, м3Нсз - середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу, кВт·ч/м3.

Порівняти обсяг енергії в різних одиницях можна за співвідношенням:

1 кВт·ч = 0,859845·10-3 Гкал1 кВт·ч = 3,6 МДж

При цьому зараз обсяг спожитої енергії в різних одиницях можна дізнатися з рахунку або в особистому кабінеті.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

Також Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника.