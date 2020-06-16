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16 червня 2020, вівторок, 12:04 12
Економіка 2020-06-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
Газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах

Газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах

Григорий Яковенко
Газ, Рада, кубеметри, кыловат-години, вимірювання газу, одиниці вимірювання
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 2553, яким має намір дозволити Кабінету Міністрів змінювати одиниці виміру газу з куб. м на енергетичні одиниці.

За відповідний законопроєкт проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Розрахунки за кубічні метри спожитого газу нівелюють права споживача не платити за неякісний газ або сплачувати його меншу вартість. Іншими словами, сьогодні споживач незалежно від того, якісний газ чи ні, має заплатити за весь його об'єм, який пройшов через лічильник газу", - підкреслили в пояснювальній записці.

Наголошується, що законопроєктом передбачається надання права Кабміну приймати рішення про перехід на розрахунки і балансування на ринку газу при транспортуванні, зберіганні, розподілі, видобутку, купівлі-продажу, постачання і споживання природного газу, у тому числі здійсненні митного контролю та митного оформлення під час переміщення природного газу через митний кордон України, в одиницях енергії.

Також буде забезпечено інформування споживача про його спожитий обсяг теплової енергії з розрахунку одиниці виміру кіловат-година (кВт-ч), як додаткова інформація в платіжних документах за послуги постачання теплової енергії.

Як повідомляли Українські Новини, Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.

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