В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус

Хоча в Україні почала падати захворюваність на коронавірусну інфекцію , в дитячому садку №34 в Черкасах зафіксували випадок зараження вірусом Covid-19. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на керівника департаменту освіти та гуманітарної політики міста Сергія Воронова.

Так, повідомляється, що офіційно факт зараження підтвердився вчора ввечері, 9 серпня.

Відзначається, що всіх вихованців закладу переведуть на двотижневу самоізоляцію.

Крім того, сам дитсадок закриють для проведення ремонтних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, кількість тестувань на коронавірус скоротилася – 9 серпня було проведено 10 083 тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 32,7% менше у порівнянні з попередньою добою, і 3 218 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що у 2, 2 рази менше у порівнянні з 8 серпня.

Також до "другої хвилі" коронавірусу в лікарнях України підготували 10,2 тис. місць під прийом. До того ж у лікарнях "другої хвилі" є 1 442 апарати штучної вентиляції легенів.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонує посилити контроль за дотриманням карантину.