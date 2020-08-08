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08 серпня 2020, субота, 15:38 9
Кабмін 2020-08-08T18:00:01+03:00
Українські Новини
Степанов пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями

Степанов пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями

Ирина Николенко
Максим Степанов, коронавірус в Україні, Covid-19, Карантинні заходи, Мінздрав
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонує посилити контролю за дотриманням карантину, який продовжили до 31 серпня. Про це він повідомив під час брифінгу в суботу, передають Українські Новини.

Зі слів міністра, за минулу добу зафіксовано відразу два антирекорду по розповсюдженню коронавірусної інфекції в Україні – за кількістю нових випадків (1489) і по кількості госпіталізованих (294).

Також він додав, що в госпіталізації потребують люди, які мають тяжке або середньої тяжкості упродовж коронавірусної хвороби. Крім того, він звернув увагу на високу кількість померлих за добу – 27 осіб.

"Ми бачимо дуже істотне погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за контроль всіх наших заходів, щодо обмежувальних заходів. Я як міністр охорони здоров'я буду звертатися по посиленню контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами", – повідомив він.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Україні четвертий день фіксують антирекорд за кількістю захворювання коронавірусом. 7 серпня зафіксували 1489 нових випадків інфікування Covid-19.

Крім того, у Києві за минулу добу зафіксували 200 нових випадків захворюваності коронавірусом, найбільше інфікованих в Данрницком районі столиці.

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