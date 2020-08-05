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  • Вибори президента в Білорусі: незалежних спостерігачів почала затримувати міліція
05 серпня 2020, середа, 16:59 3
Світ 2020-08-05T17:25:26+03:00
Українські Новини
Вибори президента в Білорусі: незалежних спостерігачів почала затримувати міліція

Вибори президента в Білорусі: незалежних спостерігачів почала затримувати міліція

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко
Флаг Беларуси. Флаг. Фото: pixabay
Флаг Беларуси. Флаг. Фото: pixabay

Починаючи з учорашнього дня, в Білорусі проходить дострокове голосування за президента. Відзначається, що 5 серпня в Мінську та інших містах Білорусі почали затримувати незалежних спостерігачів на виборчих дільницях. Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Як передає відомство, в Мінській області з дільниць № 35, 20, 64 почали затримувати дя профілактичної бесіди спостерігачів, які не знайшли себе в списках спостерігачів, або ж їм відмовили в доступі в доступі до приміщення дільниці .

У Вітебську на виборчих дільницях поліція затримала чотирьох осіб. Тепер на деяких з них складають адміністративні протоколи про дрібне хуліганство.

Також одного незалежного спостерігача затримали біля виборчої дільниці в Бобруйську, який знаходився зовні, так як не був допущений в приміщення.

"Голова комісії викликала міліцію, так як чоловік нібито заважав її роботі. Його відправили відбувати адміністративний арешт на 10 діб, до якого він був засуджений за участь в "Ланцюги солідарності" 19 липня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської.

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