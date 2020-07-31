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  • У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської
31 липня 2020, пʼятниця, 09:11 13
Світ 2020-07-31T10:00:01+03:00
Українські Новини
У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської

У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської

Елизавета Кесельман
Лукашенко, Білорусь, Мітинг, протести в Білорусі

Напередодні виборів президента у столиці Білорусі Мінську пройшов один із найбільш масштабних мітингів на підтримку кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, на який прийшли близько 63 тисяч осіб,  де раніше були затримані бойовики "Вагнера".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як наголошується, цей мітинг став наймасовішим за останні 10 років після протестів у грудні 2010 року.

За день до мітингу влада Білорусі оголосила про затримання "бойовиків приватної військової компанії Вагнер з Росії". З цієї причини мітинг проходив з посиленими заходами безпеки: на підступах були встановлені контрольно-пропускні пункти, а поліція обшукувала аудиторію

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