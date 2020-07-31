У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської

Напередодні виборів президента у столиці Білорусі Мінську пройшов один із найбільш масштабних мітингів на підтримку кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, на який прийшли близько 63 тисяч осіб, де раніше були затримані бойовики "Вагнера". Про це повідомляє "Радіо Свобода". Як наголошується, цей мітинг став наймасовішим за останні 10 років після протестів у грудні 2010 року. За день до мітингу влада Білорусі оголосила про затримання "бойовиків приватної військової компанії Вагнер з Росії". З цієї причини мітинг проходив з посиленими заходами безпеки: на підступах були встановлені контрольно-пропускні пункти, а поліція обшукувала аудиторію Яшчэ порцыя выдатных фотак з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com\/nklyVqJebs — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020 Яшчэ порцыя выдатных фотак з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com\/nklyVqJebs — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020 Незважаючи на попередження влади про можливі провокації, мітинг зібрав не менше 63 тисячі осіб. Принаймні, стільки, за даними волонтерської служби правозахисного центру "Весна", проходило через металошукачі з 17.30 до 20.30. Мора людзей!Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com\/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020 Як повідомляли Українські Новини, МЗС України вважає, що бойовики ПВК "Вагнер" можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі.