Главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенка Тихановської затримали в Мінську

З початком дострокового голосування за президента Білорусі 4 серпня в країні почали затримувати без вагомої причини незалежних спостерігачів . Крім того, стало відомо, що главу виборчого штабу головної суперниці Олександра Лукашенка (Світлани Тихановської) Марію Мороз затримали. Про це РБК-Росія повідомили в пресслужбі об'єднаного штабу.

"Люди, які представилися співробітниками МВС, затримали Мороз вранці 6 серпня близько 11 ранку біля посольства Литви, після того, як вона подала документи на візу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що причини затримання поки не уточнюються.

Інформація з'явилася на тлі початку в Білорусії дострокового голосування на виборах президента, яке стартувало 4 серпня. Самі вибори повинні пройти 9 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що жінка в Білорусі не зможе прийти до влади, оскільки білоруське суспільство не готове до того, щоб пост президента країни зайняла саме жінка.

Тим часом в столиці Білорусі Мінську напередодні виборів президента пройшов один із найбільш масштабних мітингів на підтримку кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської.