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  • Главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенка Тихановської затримали в Мінську
06 серпня 2020, четвер, 13:26 8
Світ 2020-08-06T14:30:03+03:00
Українські Новини
Главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенка Тихановської затримали в Мінську

Главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенка Тихановської затримали в Мінську

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко, Вибори президента Білорусі, вибори в Білорусі, Світлана Тихановська
Главу виборчого штабу Тихановської затримали. Скріншот: youtube/ dw.com
Главу виборчого штабу Тихановської затримали. Скріншот: youtube/ dw.com

З початком дострокового голосування за президента Білорусі 4 серпня в країні почали затримувати без вагомої причини незалежних спостерігачів. Крім того, стало відомо, що главу виборчого штабу головної суперниці Олександра Лукашенка (Світлани Тихановської) Марію Мороз затримали. Про це РБК-Росія повідомили в пресслужбі об'єднаного штабу.

"Люди, які представилися співробітниками МВС, затримали Мороз вранці 6 серпня близько 11 ранку біля посольства Литви, після того, як вона подала документи на візу", - йдеться в повідомленні. 

Відзначається, що причини затримання поки не уточнюються.

Інформація з'явилася на тлі початку в Білорусії дострокового голосування на виборах президента, яке стартувало 4 серпня. Самі вибори повинні пройти 9 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що жінка в Білорусі не зможе прийти до влади, оскільки білоруське суспільство не готове до того, щоб пост президента країни зайняла саме жінка.

Тим часом в столиці Білорусі Мінську напередодні виборів президента пройшов один із найбільш масштабних мітингів на підтримку кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

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