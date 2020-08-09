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09 серпня 2020, неділя, 10:32 7
Суспільство 2020-08-09T13:52:14+03:00
Українські Новини
Після п'ятиденного зростання захворюваність на коронавірус впала на 20%

Після п'ятиденного зростання захворюваність на коронавірус впала на 20%

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Після п'ятиденного зростання 8 серпня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зменшилася і становить 1 199, всього 80 949, кількість померлих від захворювання збільшилася на 18 осіб до 1 897 порівняно з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Так, кількість нових випадків скоротилося на 19,5%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.

Станом на ранок 9 серпня в Україні зареєстровано 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 людини одужали.

За добу зафіксовано 1 199 нових випадків, одужали 317 осіб, померли 18 людей.

Таким чином, 8 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що видужали – 1 199 проти 317.

Кількість нових випадків захворювання на 8 серпня становила 1,5% від загальної кількості захворілих на 7 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 9 серпня склало 35 080 осіб, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 851), у Києві (9 498) та Рівненської області (6 840).

У Чернівецькій області зафіксовано 6 669 випадків коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 5 765 випадків, в Івано-Франківській - 5 676, у Харківській - 4 784, у Волинській - 4 282, у Київській - 4 178, в Одеській – 4 165, у Тернопільській - 3 289, у Вінницькій - 2 974, у Житомирській - 2 131, у Дніпропетровській - 1 547, у Хмельницькій - 1 346 випадків.

1 022 випадки виявлено в Черкаській області, 1 014 випадків - у Чернігівській, 975 випадків - у Донецькій, 937 випадків - у Запорізькій, 721 випадок - у Кіровоградській, 705 випадків - у Миколаївській, 668 випадків - у Сумській, 494 випадки - у Полтавській, 267 випадків - у Херсонській і 153 випадку - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Україна закриває всі КПВВ на кордоні з Кримом.

Також МОЗ хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон епіднебезпеки.

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