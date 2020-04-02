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02 квітня 2020, четвер, 17:20 7
Суспільство 2020-04-02T18:00:03+03:00
Українські Новини
Мінцифри заявило, що додаток "Дія" почав працювати: які послуги можна отримати онлайн

Мінцифри заявило, що додаток "Дія" почав працювати: які послуги можна отримати онлайн

Надежда Комендантова
Мінцифри, Додаток
Дія Фото: internetua.com
Дія Фото: internetua.com

Міністерство цифровий трансформації запустило онлайн-портал "Дія", де доступні вже 27 публічних послуг.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Мінцифри, передають Українські Новини.

"Однією з головних цілей Міністерства цифровий трансформації до 2024 року є оцифровка 100% послуг, які надає держава. Для цього створено портал "Дія". На порталі вже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема - стати підприємцем, змінити вид діяльності або припинити її", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на платформі можна також оформити довідку про несудимість, допомогу при народженні дитини або щомісячне відшкодування вартості послуг із догляду за дитиною до 3 років, а також подати позов до суду, зареєструвати автомобіль або отримати послуги, пов'язані з документами водія, оформити низку ліцензій, дозволів або отримати виписки з реєстрів.

Також громадяни отримають можливість перевірити наявну інформацію про себе з 5 державних реєстрів.

Зазначається, що для цього необхідно зареєструватися на порталі в особистому кабінеті громадянина.

Зі слів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, портал "Дія" стане універсальною точкою доступу громадян і бізнесу до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.

У повідомленні наголошується, що послуги на порталі надаються за принципом поділу на категорії та життєві події.

Так, кожна з категорій має підкатегорії, в яких можна отримати онлайн-послугу, наприклад, послуги категорії "Підприємництво" дають користувачеві можливість стати підприємцем всього за 10 хвилин, просто заповнивши необхідну форму.

Крім цього, найближчим часом на порталі з'являться оптимізовані послуги щодо прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту та реєстрації юридичних осіб.

Також у кабінеті громадянина доступні документи, які відображаються в мобільному додатку "Дія" (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і посвідчення водія).

Очікується, що пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-карти і біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У повідомленні наголошується, що для отримання послуг на порталі "Дія" необхідно мати електронний підпис, але також можна авторизуватися за допомогою сервісу id.gov.ua.

Зазначається, що з 24 лютого по 30 березня 2020 роки тривало бета-тестування порталу і за цей час було зареєстровано понад 800 кабінетів громадянина, 26 користувачів зареєстрували фізичну особу-підприємця (ФОП), 17 - закрили ФОП, 87 - внесли зміни.

Як повідомляли Українські Новини, презентація програми "Дія" пройшла в четвер, 6 лютого. До кінця зими у додаток обіцяють додати цифровий паспорт.

В новому додатку також з'явиться Пенсійний фонд, в якому українцям можна буде оформити електронну пенсію, не виходячи з дому. На цій платформі можна знайти бізнес-ідеї з детальним їх описом, орієнтовною сумою коштів, необхідних для відкриття бізнесу, і додаткові матеріали щодо маркетингу, стратегії, фінансового плану для бізнесу та інше.

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