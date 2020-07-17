підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Албанію і Болгарію знову внесли до "зеленого" списку України
17 липня 2020, пʼятниця, 11:10 8
Світ 2020-07-17T14:00:04+03:00
Українські Новини
Албанію і Болгарію знову внесли до "зеленого" списку України

Албанію і Болгарію знову внесли до "зеленого" списку України

Елизавета Кесельман
Карантин, Болгарія, Албанія, обсервація, самоізоляція, Відкриття кордонів
Албанія. Фото: Pixabay
Албанія. Фото: Pixabay

В той час, як Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус, МОЗ України знову віднесли Албанію і Болгарію в "зелений" список країн, попри те, що показники захворюваності на коронавірус показують погані показники і перебувають "на межі".

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними МОЗ станом на 16 липня, деякі держави перебувають "на межі", і якщо епідеміологічна ситуація в них погіршиться, можуть швидко перейти в червоний список країн. В Албанії показник активних хворих становить 54,21, в Болгарії - 53,25. Далі в списку Румунія (53,17) і Єгипет (53,11).

На днях стало відомо, що після прибуття з Албанії і Єгипту українцям не потрібно проходити обсервацію і карантин. Напередодні уряд України підвищив показник для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення, що дозволив відразу декільком країнам, які відкрилися для українських туристів, перейти з "червоного" списку в "зелений", зокрема, Албанії, Болгарії та Єгипту.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія відкриє кордони для іноземців-фрілансерів.

 

Більше новин про: Карантин Болгарія Албанія обсервація самоізоляція Відкриття кордонів

Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної с...
Після відпустки в Албанії та Єгипті українцям не п...
Литва внесла Україну до списку країн, громадяни як...
Грузія відкриє кордони для іноземців, які працюють...
Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Коцюбинське включили до Бучацький район Київської області 14:17
"Це буде днище". У соцмережах обговорюють висунення Ірини Верещук на пост мера Києва 14:15
Поліція склала 566 протоколів за порушення карантину на ринках і в закладах харчування 13:47
Голова АМКУ задекларувала 57,2 тис. гривень щомісячної зарплати і дві квартири 13:42
НАБУ викликає екс-міністра екології Злочевського на допити 21-23 липня 13:30
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok