Албанію і Болгарію знову внесли до "зеленого" списку України

В той час, як Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус, МОЗ України знову віднесли Албанію і Болгарію в "зелений" список країн, попри те, що показники захворюваності на коронавірус показують погані показники і перебувають "на межі".

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними МОЗ станом на 16 липня, деякі держави перебувають "на межі", і якщо епідеміологічна ситуація в них погіршиться, можуть швидко перейти в червоний список країн. В Албанії показник активних хворих становить 54,21, в Болгарії - 53,25. Далі в списку Румунія (53,17) і Єгипет (53,11).

На днях стало відомо, що після прибуття з Албанії і Єгипту українцям не потрібно проходити обсервацію і карантин. Напередодні уряд України підвищив показник для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення, що дозволив відразу декільком країнам, які відкрилися для українських туристів, перейти з "червоного" списку в "зелений", зокрема, Албанії, Болгарії та Єгипту.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія відкриє кордони для іноземців-фрілансерів.