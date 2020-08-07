Без дезінфекції, масок і паніки: українка розповіла про подорож в "небезпечну" Хорватію

Хорватія стала однією з країн, яка внесла Україну в "червоний" список держав, де після прибуття потрібно обов'язкова двотижнева самоізоляція, або ж тест на коронавірус , який рятує туристів від обсервації. Т уристка з України розповіла Українським Новинам, чому в країні, незважаючи на приріст захворюваності, абсолютно спокійно ставляться до туристів, а також не вживають надмірних запобіжних заходів, пов'язаних з коронавірусом.

Перевіряють лише на кордоні

"Єдине, що змінилося в зв'язку з карантином, так це вимога обов'язкового тесту на коронавірус, оскільки Хорватія теж увійшла до червоної зони", - розповідає туристка з України Анна.

В кінці липня Анна разом з чоловіком добиралися до Хорватії автомобілем, проїжджаючи через Угорщину.

"Тест вимагали тільки на угорському кордоні. Також варто зазначити, що машин було досить багато, більше, ніж очікувалося, все-таки червона зона", - поділилася Анна.

Анна зазначила, що на зворотному шляху (на початку серпня), на кордоні було набагато більше народу. По дорозі до Хорватії, подружжя пройшло угорський та хорватський кордон за 3 години, що за словами туристки, досить швидко.

"Коли ми поверталися назад, то машин було вдвічі більше, ми простояли на кордоні понад 7 годин", - стверджує українка.

Як розповіла дівчина, тест на коронавірус обійшовся в 1500 гривень, пара робила його в українській лабораторії "One love".

"На угорському кордоні нам заміряли температуру, але на цьому все наші коронавірусні перевірки закінчилися. Так найцікавіше, що на зворотному шляху, нам взагалі ні на одному з кордонів не заміряли темпертатуру, а при в'їзді в Україну, деякі прикордонники взагалі були без масок" , - резюмувала Анна.

У ресторанах немає навіть антисептиків

Анна і її чоловік відпочивали в невеликому місті Кльоновіц, де, за словами туристки, досить мало відпочивальників, а щодо коронавірусних обмежень і правил люди ставляться дуже спокійно.

"Заклади відкриті майже всі. Якби не тести на кордонах, я б не подумала, що в країні є епідемія", - поділилася дівчина.

За її словами, в ресторанах немає навіть антисептиків або дезінфекторів, не кажучи вже про масках або "спеціальну екіпіровку" для офіціантів.

"Одного разу ми з чоловіком пішли в ресторан морепродуктів, я здивувалася, але там офіціанти спілкуються з тобою без масок, без рукавичок, тобто дезінфекції взагалі нуль", - говорить Анна.

Дівчина також помітила, що в ресторанах не бачила регулярних прибирань, а поняття дотримання дистанції в рамках карантину тут не є обов'язковим.

"Єдине, де я побачила дотримання таких правил, так це в магазинах, ТРЦ, де запускали в масках, і по 2-3 людини, якщо це невеликий супермаркет, але на цьому все", - стверджує українка.

Пляжі порожні, але відпочивальників стає все більше

Особливість пляжів в Хорватії в їх каменистости

Як розповіла Анна, на пляжах в Кльоновіц людей дуже мало, але при цьому туристи в місті і в закладах є.

"Ми не знімали готель, ми відпочивали в апартаментах, тому були відокремлені, вважай, від всіх інших, але на пляжах, якщо ти запитаєш, людей немає. Причому, ми об'їздили різні місця, які були призначені для купання, але порівняно з нашою Одесою, пляжі порожні", - поділилася дівчина.

Незважаючи на порожні пляжі, в Кльоновіц відкриті всі заклади, а туристів з кожним днем ​​все більше

Водночас, туристка передбачає, що, можливо, вони з чоловіком просто потрапили в такий період, оскільки на зворотному шляху, туристів на кордоні, що прибувають в країну, було набагато більше.

"Ми поїхали 1 серпня, і у мене там залишилися відпочивати знайомі. Так ось, за їхніми словами, туристів дійсно додалося, оскільки, потепліла вода, і люди зрозуміли, що все не так страшно, як про це говорять, та й якщо у тебе є тест, то тебе без проблем пропустять", - стверджує туристка.

пейзажі Хорватії

Анна вважає, що загрози захворіти на коронавірус в країні немає, принаймні, настрій і персоналу і самих туристів є показником того, що боятися тут нічого.

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