Бюджетно, але зі штрафами: туристка з України розповіла, як проводить відпустку на курорті в Чорногорії

Попри те, що Чорногорія оголосила про спалахи епідемії COVID-19 потрапила в "червоний" список для України, тури в Чорногорію доступні для українців. Туристка з України, яка полетіла на відпочинок в Чорногорію, розповіла Українським Новинам про бюджетну відпустку, знижки, які приємно здивують туристів, а також про "коронавірусні правила", що діють у державі.

Ціна на відпочинок у Чорногорії

"Я відпочиваю в місті Будва (розташоване в курортній зоні Будванськая Рів'єра), яке розташоване на самому узбережжі Адріатичного моря. Я брала "гарячий" тур буквально за 3 дні до вильоту. Переліт і проживання мені обійшлися в 270 євро", – розповідає туристка з України Аліна Покорм'як.

Дівчина поселилась в апарт-готелі "Apartments Pier 3", де, за її словами, є все необхідне для хорошого відпочинку.

"У регіоні, де я перебуваю, більшість туристів воліють знімати апартаменти, ніж шикарні готелі з басейнами, оскільки тут абсолютно все оточене морем, яке дуже чисте і свіже", – стверджує Аліна.

За словами туристки, відпочинок в цьому сезоні в Чорногорії набагато бюджетніший, ніж минулого року через пандемію коронавірусу.

Середні ціни на меню в Чорногорії

"Їм необхідно залучати туристів, тому зараз діють великі знижки, як і на проживання, так і на інші послуги. Мені подобається, що все тут досить недорого. Якщо порівняти ціни в закладах, то вони схожі на звичайні середні чеки в Україні", – стверджує дівчина.

Заповненість готелів і пляжів

"Мій готель заселений практично повністю, однак є ті, які взагалі закриті, і не працюють. Це зрозуміло, тому що, по факту, сюди впускають тільки українців і білорусів, з туристів бачила, в основному, їх", – поділилася Аліна.

Пляжі в Чорногорії порожні, людей мало

"Пляжі чисті, але людей дуже мало. У місті людей небагато, хоча заклади на небережній працюють практично всі",– додає українка.

На вулицях і набережній можна побачити небагато людей

Як стверджує дівчина, тримати дистанцію на пляжах не складно, оскільки вони наполовину порожні. А ось на набережній відкриті практично всі заклади, але відпочивальників небагато. У цьому туристка знаходить великий плюс.

Перевага в тому, що всі пляжі чисті, і ніде немає сміття

Штрафи і коронавірусні обмеження

"Після прибуття в аеропорт міряють температуру, але тесту на коронавірус не роблять, оскільки відомо, що Україна в "зеленій зоні". Але знаю, що при поверненні мене це чекає, адже Чорногорія все ще в "червоному списку", – розповіла Аліна.

Як каже українка, необхідна маска, і "з цим краще не жартувати", оскільки поліція патрулює вулиці і навіть штрафує.

"Маски потрібні практично скрізь, крім готелів і пляжів. На вулицях, в торгових центрах, магазинах – це обов'язково. Не вимагають ще в закладах громадського харчування при прийомі їжі", – перераховує дівчина.

Крім того, тут популярні штрафи за недотримання обмежень і заходів, пов'язаних з коронавірусом. В основному, йдеться про штрафи за відсутність масок.

"Поліція дійсно патрулює вулиці, і перевіряє дотримання всіх правил. Тому штраф за відсутність маски може становити від 200 до 800 €. Але такі випадки досить рідкісні, це якщо маски взагалі немає, тоді так, штрафують", – додає Аліна.

Українка також зазначає, що дезінфектори є "на кожному кроці", але, при цьому, номери прибирають не часто, а персонал в масках можна побачити не скрізь.

"Якщо ти запитаєш про коридори в готелі, то їх дезінфікують регулярно, але самі номери прибирають не часто, але нам це і не особливо потрібно, адже в номері ми буваємо рідко. Тут є що подивитися, і пандемія не є перешкодою хорошій відпустці", – резюмувала дівчина.

В цілому, туристка з України вважає, що країна цілком безпечна, попри останні невтішні новини про неї.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін скасував для туристів самоізоляцію, якщо у них є тести на COVID-19.

Крім того ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавірусу.