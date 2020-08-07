В українському Консульстві чекають офіційного підтвердження факту затримання журналістів

Консульство України очікує офіційного підтвердження факту затримання російських журналістів з українським громадянством в Білорусі для надання допомоги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в п'ятницю в Мінську затримали трьох журналістів, двоє з яких є громадянами України. За наявною інформацією, мова йде про Івана Гребенюка та Ірину Ромалійську.

Вони є кореспондентами Російського телеканалу "Настоящее время".

На цей час посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів.

МІД України повідомляє, що справа знаходиться на контролі міністерства і Посольства Україна в Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив генеральному прокурору запросити у свою країну генпрокурорів Росії й України для розгляду в ситуації із затриманими біля Мінська бойовиками приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювала на Донбасі.

Національний союз журналістів України стурбований затриманням кореспондентів телеканалу "Настоящее время", серед яких є українці, білоруською міліцією в Мінську. Білоруська влада повинні поважати права журналістів і засобів масової інформації.

У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років. Він був у підтримку головної суперниці Лукашенко Тихановської.

Раніше главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенко Тихановської Марію Мороз затримали в Мінську. У відомстві причину не вказали.