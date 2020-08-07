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  • Виконання професійних обов'язків - не злочин: НСЖУ засудив затримання журналістів
07 серпня 2020, пʼятниця, 21:18 9
ЗМІ 2020-08-07T23:00:02+03:00
Українські Новини
Виконання професійних обов'язків - не злочин: НСЖУ засудив затримання журналістів

Виконання професійних обов'язків - не злочин: НСЖУ засудив затримання журналістів

Надежда Комендантова
Затримання журналіста, Білорусь, Мінськ, вибори в Білорусі
Журналісти
Журналісти "Настоящего Времени". Фото: Іван Гребенюк/Facebook

Національна спілка журналістів України стурбована затриманням кореспондентів телеканалу "Настоящие Время", серед яких є українці, білоруською міліцією в Мінську. Білоруська влада повинна поважати права журналістів і засобів масової інформації.

Таку заяву зробив глава НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

"Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, і їх колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють хід виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу "НВ". Виконання професійних обов'язків - це не злочин, а норма", - підкреслив він.

Крім того, НСЖУ проінформує Європейську федерацію журналістів та міжнародних партнерів про затримання знімальної групи телеканалу "Настоящие Время".

Як повідомляли Українські Новини, в Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років. Він був на підтримку головної суперниці Лукашенко Тихановської.

Раніше главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенко Тихановської Марію Мороз затримали в Мінську. У відомстві причини не оприлюднили.

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