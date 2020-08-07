Виконання професійних обов'язків - не злочин: НСЖУ засудив затримання журналістів

Національна спілка журналістів України стурбована затриманням кореспондентів телеканалу "Настоящие Время", серед яких є українці, білоруською міліцією в Мінську. Білоруська влада повинна поважати права журналістів і засобів масової інформації.

Таку заяву зробив глава НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

"Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, і їх колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють хід виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу "НВ". Виконання професійних обов'язків - це не злочин, а норма", - підкреслив він.

Крім того, НСЖУ проінформує Європейську федерацію журналістів та міжнародних партнерів про затримання знімальної групи телеканалу "Настоящие Время".

Як повідомляли Українські Новини, в Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років. Він був на підтримку головної суперниці Лукашенко Тихановської.

Раніше главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенко Тихановської Марію Мороз затримали в Мінську. У відомстві причини не оприлюднили.